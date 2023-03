Joven se gradúa y presume foto con sus papás desde Mercado Juárez de Saltillo

Concluir una meta siempre será un orgullo. Por ello, María José Corpus, una joven que se graduó como ingeniera, presumió su logro acompañada de su mamá y papá, quienes tienen su negocio de carnicería en el Mercado Juárez de Saltillo, Coahuila.

Con birrete y toga, la egresada publicó en su perfil de Facebook unas postales junto a sus familiares. Pero no solo fue eso, sino que se dijo orgullosa por el trabajo con el que sus padres la sacaron adelante.

María José Corpus posó con sus familiares en su negocio. Foto: Facebook

El mensaje viral de la joven recién graduada para sus papás

A través de una galería de fotos, la egresada relató el sacrificio que le tomó a sus padres para solventar los gastos escolares.

“Muy feliz y con mucho orgullo comparto esta memoria en el lugar donde he sido feliz y más he aprendido del amor por la humanidad y con las personas que me vieron crecer”, escribió.

María José Corpus destacó que tanto su mamá como su papá son sus ejemplos a seguir, por ello se siente agradecida de culminar su formación profesional rodeada de sus seres queridos.

“Estoy agradecida, bendecida y me vanaglorio por la fortuna de trabajar también en nuestra carnicería”, compartió con sus seguidores. Asimismo, expresó que sin el negocio y el ejemplo de humildad de sus padres no le hubiera sido posible graduarse.

María José Corpus expresó la admiración que tiene por sus padres. Foto: Facebook

A manera de dedicatoria, la joven expresó que sus padres lo dieron todo para que ella pudiera tener una buena educación.

La ingeniera llamó la atención de internautas, pues en las fotos se observa a su familia en las inmediaciones del Mercado Juárez de Saltillo. Y es que María José Corpus posó con la carnicería de sus papás al fondo.

Las emotivas palabras de la graduada le valieron decenas de comentarios y felicitaciones de parte de sus amigos y conocidos. A los pocos días de hacer pública su historia, María José Corpus le dio la vuelta al internet.

María José Corpus conmovió a internet con el mensaje a su familia. Foto: Facebook

