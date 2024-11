José Ramón López Beltrán advierte de publicación falsa en Facebook; utilizan su imagen para promover negocio

José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, advirtió sobre una publicación falsa en redes sociales, donde utilizan su imagen para promover un negocio.

Por medio de la plataforma X, López Beltrán denunció el post de Facebook, donde aparece un logo y un número telefónico, invitando a inversores a sumarse a su supuesta industria de rancho.

José Ramón López Beltrán advierte de publicación falsa en Facebook

Ante ello, José Ramón hizo un llamado a hacer caso omiso a dicha publicación, pues “no estoy haciendo ninguna solicitud de ese tipo”.

“Está circulando una publicación en @facebook donde dicen que estoy buscando inversionistas y ponen un número de teléfono para que me contacten. Eso es totalmente falso. No estoy haciendo ninguna solicitud de ese tipo, así que si ven algo así, no le hagan caso”, indicó.

Asimismo, agradeció a los usuarios que se están sumando a la denuncia. “A veces en estas benditas redes sociales se comparten cosas que no son verdad. Gracias por ayudar a parar o hacer caso omiso a estos rumores”.

¿Cómo denunciar una publicación falsa en Facebook?

De acuerdo con el sitio de Mark Zuckerberg, para denunciar una publicación falsa deberás realizar los siguientes pasos:

Para reportar un anuncio cuando lo ves:

En el feed, haz clic en junto al anuncio que quieres reportar. Haz clic en Reportar anuncio y sigue las instrucciones en pantalla.

Para reportar un anuncio más tarde:

Ve a la biblioteca de anuncios de Meta. En el cuadro Buscar anuncios, escribe palabras clave que estén relacionadas con el anuncio o el nombre del anunciante. Luego, toca la tecla Enter. Desplázate para encontrar el anuncio que quieres reportar y haz clic en junto a él. Selecciona Reportar anuncio y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.

Este tipo de reportes ayudan a mejorar la integridad y la relevancia de los anuncios que se muestran en nuestras tecnologías.

