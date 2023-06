Javier Ibarreche: Actor de doblaje califica su participación en "Spider-Man: Across the Spider-Verse"

Javier Ibarreche fue uno de los influencers en colaborar con el doblaje de la nueva entrega "Spider-Man: Across the Spider-Verse". A días del estreno, expertos emitieron su opinión sobre la participación del mexicano.

La película animada causó revuelo semanas atrás. Y es que la principal queja que sugirieron los fans de la franquicia fue la selección del elenco que prestó su voz a los personajes de la historia de Marvel Comics.

Algunos de los influencers invitados fueron Ibarreche, Juan Guarnizo, Alex Montiel, Mis Pastelitos, PipePunk y muchos más. Ello causó el descontento de actores de doblaje profesionales.

Spider-Man tiene voces mexicanas en su doblaje. Foto: Instagram @JuanSGuarnizo / @ibarrechejavier

¿Cómo fue el doblaje de Javier Ibarreche en la película de Spider-Man?

Lalo Garza, quien es un reconocido actor y productor de doblaje que ha dado voz a personajes como Krilin, Josh de “Drake y Josh”, Elmo o Pinocho en “Shrek 2”, compartió con sus fans su impresión sobre la película y la polémica surgida en torno a ella.

El actor mexicano elogió el trabajo de animación de la entrega y aseguró que será galardonada con un Oscar. Luego entró en materia del doblaje realizado por “star talents”.

“Como espectador les puedo decir: La película a nivel global está bien (...) Del trabajo de los actores de doblaje no tengo nada qué decir”, aclaró la participación de sus colegas.

Luego añadió “Con respecto a los start talens ¿qué les puedo decir? Todos dicen una palabra (...) Para que una película quede perfecta redondita, hasta los personajes de una frase tienen que quedar bien grabados, actuados y dirigidos”, detalló.

Ni uno o tres Spider-Man. En esta nueva entrega se ven de todos “tamaños, colores y sabores”. Foto: Sony, vía AP.

Garza explicó que algunos star talents que prestaron su voz tuvieron una participación muy breve, pero no lo vio mal.

“El caso de Javier Ibarreche es muy interesante porque yo sé que Javier tiene una formación actoral, yo sé que tiene una preparación y el personaje no está mal, pero creo que tiene mucho que ver con el estilo de la película”, mencionó.

A propósito de lo anterior, Garza puntualizó: “Los diálogos están tan casuales en inglés y obviamente lo dirigieron de una manera tan casual que parece que estás oyendo sus videos en TikTok”.

“Sin embargo, no es porque esté mal. Para mí un doblaje mal hecho con star talents es en el cual no se oye actuado, se oye completamente leído. Y aquí no, o sea, a mí me agradó grosso modo”, concluyó.

¿En qué otra película hará doblaje Javier Ibarreche?

Ibarreche prestará su voz a Mirage, el emblemático Porsche de la franquicia de “Transformers: El Despertar de las Bestias”, la cual llegará a cines de México el próximo 8 de julio. Paramount y Steven Caple Jr., director de la producción, presentarán la séptima entrega de la saga comenzada por Michael Bay.

