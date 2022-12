Influencers siendo influencers; acusan a Gaby Bastida de quedarse con ropa sin hacer contenido

Una usuaria de redes sociales expuso a Gaby Bastida, una influencer de 20 años de edad que se hizo popular en TikTok, por fallar en la colaboración con una marca de ropa deportiva.

Por medio de un hilo Twitter, la usuaria @valerianguloo relató la historia, en la que aseguró que la tiktoker le estaba viendo la cara.

"Abro este hilo con el corazón en la mano porque mi negocio significa mucho para mi y he trabajado mucho por llegar a donde estoy y tengo miedo de perder lo que he construido", se lee en el tuit.

Lee también: Le roban el celular, lo ubica y lo encuentra en negocio de venta de teléfonos

Asimismo, Valeria Angulo, nombre de la usuaria, comentó que tiene un negocio de ropa deportiva con el que la influencer se aprovechó. "Me llegó el típico mensaje donde te dicen que aman todo lo que tienes, pero ni siquiera te siguen y la verdad yo veía sus tiktoks y me caía súper bien la morra y hasta aquí todo bien", dijo Valeria mostrando una conversación con Gaby.

Me llegó el típico mensaje donde te dicen que aman todo lo que tienes pero ni siquiera te siguen y la verdad yo veía sus tiktoks y me caía súper bien la morra y hasta aquí todo bien pic.twitter.com/4SOgGDn0v6 — Valeria Angulo (@valerianguloo) December 1, 2022



"Yo la verdad que cuando me habló estaba súper emocionada porque me caía muy bien y dije WOW pero le contesté y traté de no verme muy emocionada, le conté como me estaba manejando actualmente con las colaboraciones porque obviamente que no tenía $15k para pagarle", narró.

Ante ello, la joven emprendedora le ofreció hacerlo por intercambio, ella le mandaría algunos conjuntos deportivos y Gaby Bastida tendría que pagar con contenido en sus redes sociales.

Lee también: Video. Mujer se viraliza en TikTok por modo en que pide bajar del Metro de CDMX

Me dijo que tiktoks no por tema de agencia, yo lo entendí, dije si no le estás pagando pues ya tú también respeta el trabajo de ella, le dije que no había bronca y lo que me refería en la parte de “si tu público nos acepta” es que le pagaría si nos iba bien en la colaboración pic.twitter.com/129tlawSah — Valeria Angulo (@valerianguloo) December 1, 2022



Sin embargo, reveló que pasaron los días y la influencer no publicaba contenido con su marca de ropa.

De igual manera, dijo que bajo “pretextos” de enfermedad le daba largas para cumplir con su parte.

Y mi socio, SÚPER ENCABRONADO estaba de que no, quémala, aprovechada y así se empezó a enojar y yo defendiéndola, yo le decía a mi socio, esq entiéndela ella tiene más marcas con las que trabaja y no puede saturar (NO SUBÍA NADA DE OTRAS MARCAS) y yo tonta defendiéndola — Valeria Angulo (@valerianguloo) December 1, 2022

¿Quién es la influencer Gaby Bastida?

Aunado a ello, detalló que cuando Gaby al fin publicó una historia de la marca en redes sociales fue "la historia más huevona del mundo, muy a fuerzas lo publicó".

Lee también: ¡Saquen la posada! Crean piñata del Tata Martino en Tamaulipas tras fracaso de México en Qatar 2022

Ya no taparé el nombre porque ya casi llegamos al final, entonces yo me súper enojé ya y le mande foto de lo que acordamos al principio y le pregunté que si cuandoooooooo iba subir el contenido y lo que me dijo pic.twitter.com/SuG9vLCbLe — Valeria Angulo (@valerianguloo) December 1, 2022

Por ello, le reclamó a la influencer diciéndole que ellos esperaban “una historia hablada o mínimo un unboxing” y admitió que su error fue no dar contrato.

Por su parte, Bastida contestó al reclamo, pues dijo: “Pásame tu número de cuenta te lo pago”.

Lee también: ¿Qué se celebra el 3 de diciembre? La razón de la tendencia en TikTok

Le pasé los datos de la tarjeta, el total y el desglose de todo Y EL FINAL MAS INESPERADO ME LO LLEVÉ YO, enserio ya no iba decir nada, lo iba dejar por la paz pero como me amenazó pasivamente con recomendarme con sus “colegas creadores de contenido” decidí no quedarme callada — Valeria Angulo (@valerianguloo) December 1, 2022

Finalmente, la usuaria de redes consideró que no fue justa la acción que hizo la tiktoker. "Me iba quedar callada, pero no se me hizo justo, no a mí que me esfuerzo todos los días para mejorar y seguir creciendo y dar lo mejor de mí, no es justo".

Me iba quedar callada, pero no se me hizo justo, no a mi que me esfuerzo todos los días para mejorar y seguir creciendo y dar lo mejor de mi, no es justo. @gabybastidaaa mucho amor para ti, me caías súper bien, ojalá algún día aprendas a respetar el trabajo de los demás — Valeria Angulo (@valerianguloo) December 1, 2022

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

aosr