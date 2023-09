"Historia para tontos": De la ansiedad, desempleo y aburrimiento a ser un éxito en TikTok

“Historia para tontos” es un novedoso canal de TikTok, donde la historia se cuenta a través de un mapa dinámico, quien trata de mostrar la historia de una forma menos tediosa.

Detrás se encuentra Tecayahuatzin Mancilla, un joven de 27 años, egresado de la carrera de Relaciones Internacionales, de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM, quien ha lidiado con distintas dificultades antes de dedicarse de lleno a las redes sociales.

“Comencé a subir videos de TikTok principalmente por un tema de desempleo, aburrimiento y depresión, porque acababa de renunciar a mi trabajo y me estaba asesorando como agente de seguros financieros, pero no me completaba mucho y como era pandemia no podía salir tanto de que no ganaba tanto dinero, descargué TikTok y posteriormente comencé a subir videos”, contó Teca en entrevista con EL UNIVERSAL.

Aunado a ello, explicó cómo fue que se interesó por subir videos de historia con un formato particular, que actualmente lo mantiene con 7 millones de seguidores. “Encontré un video que me dio mucha risa sobre lo que era la diferencia entre el lenguaje entre Reino Unido y Estados Unidos. Se me hizo súper chistoso y quise hacer lo mismo, como la historia siempre ha sido mi hobbie, pues decidí hacerlo de ello”.

“Empecé a subir estos videos a través de mapas y como estudié relaciones internacionales, me enseñaron la historia a través de los países, es por eso que decidí a contar las historias a través de la interacción de los estados”, añadió.

El joven, originario de la Ciudad de México, contó cuáles han sido las temáticas más complicados de relatar: “todos los temas son complicados. El tema más complicado que se me ha presentado, porque hay muchísima información falsa, hubo muchas alarmas, fue el tema de Ucrania o algún tema de geopolítica del Siglo XXI, porque cualquier cosa hay mucho alarmismo, demasiado amarillismo”.

“Estoy tratando de que la gente entienda la raíz del conflicto. Cuando te toman esos temas de la actualidad es un poquito complicado, porque te estás enfrentando contra muchas variantes que van en tu contra”, agregó.

Asimismo, el tiktoker reveló la forma en que decide cada tema. “Los elijo de 3 maneras: porque me gustan, porque me lo suguieren mis seguidores y por efemérides”.

A sus 27 años, Teca ha vivido una vida de muchos retos. “El mayor reto que enfrento es aprender a ser joven adulto, yo creo que es el mayor reto a mis 27 años, independizarme, obviamente monetizar, porque yo ya vivo 100% de redes sociales”.

¿Cómo ha enfrentado las críticas y la ansiedad?

En tanto, explicó cómo ha lidiado con las críticas de los usuarios de la red social: “Siempre hay criticas que nunca las tomo mal, porque muchas veces son críticas que pueden ser constructivas y las que no son críticas, sino son ataques, esas decido ignorarlas [...] La gente tiende a juzgarte, piensan que te conocen, piensan que pueden opinar acerca de ti, entonces también el hecho de estar en boca de todos puede ser un tanto abrumador”

“Empiezas a creer lo que te dice la gente, te empiezas a perder tú mismo, entonces es algo que también he estado enfrentando bastante”, puntualizó.

De igual manera expresó la forma en como ha tratado el tema de la ansiedad. “No, para nada, yo la ansiedad la he tratado con terapia, no es algo que TikTok me ha ayudado a distraerme o cosas así, yo trabajo de TikTok, entonces eso me genera estrés y la manera en que manejo la ansiedad es yendo a terapia, haciendo ejercicio y comiendo bien”.

¿Cómo surgió el nombre de “Historia para tontos”?

El influencer reveló cómo fue que surgió el nombre de su canal. “La verdad fue porque me fusilé el nombre de Universal History For Dummies, entonces lo busqué por internet y dije: ‘no existe Historia para tontos’”.

¿Qué sigue en “Historia para tontos”?

Finalmente, el creador de contenido contó lo que se viene para su canal. “El proyecto que tenemos es viajar por todo México, contando la historia de todo México y esperemos que después de todo el mundo. Vamos a armar viajes en carro para que todas las personas conozcan la historia del país”.

“Seguir contando la historia de los lugares con la ironía de esta, sin perder la esencia”, dijo.

