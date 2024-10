Gustavo Macalpin critica a César Bono tras elogiar preparación de Claudia Sheinbaum; “eso no garantiza nada"

Gustavo Macalpin, periodista que hace unas semanas se convirtió en tendencia debido a que fue despedido mientras conducía su programa "Ciudadano 2.0" en el canal 66 de Mexicali, volvió a captar la atención del público. Esta vez, lo hizo al compartir un mensaje dirigido al comediante César Bono, tras un comentario que este último realizó sobre la presidenta Claudia Sheinbaum.

Lee también: Gustavo Macalpin visita a Brozo; “lo que me pasó ejemplifica un grave problema que hay en el país”

Hace pocas horas, se volvió viral un video del también actor de doblaje, donde elogió a la mandataria, destacando su preparación académica y subrayando que es la primera científica en ocupar el cargo de presidente en México. Además, señaló que se encontraba "gratamente impresionado" por los estudios de Sheinbaum, añadiendo que dudaba que algún presidente anterior haya sido científico, dado que la mayoría han sido abogados.

🚨OJO: El ACTOR César Bono da su OPINIÓN sobre la Presidenta @ClaudiaShein.



AFIRMA que podría ser la Presidenta más preparada de la historia de México a diferencia y cito: "Hemos tenido PENDEJOS que no han leído ni un libro". pic.twitter.com/eyL8MIqb6j — Manuel Pedrero (@YosoyPedrero) October 21, 2024

Lee también: Adrián Marcelo critica apariencia de Gustavo Macalpin, periodista despedido en vivo; "pierdes seriedad”

Gustavo Macalpin manda mensaje a César Bono tras elogiar preparación de Claudia Sheinbaum

Estas palabras hicieron que el comunicador compartiera a través de su cuenta de X un clip de aproximadamente un minuto y medio, en el que al principio parecía coincidir con los elogios del comediante conocido por interpretar a Frankie Rivers, en la serie Vecinos.

“Tengo tres comentarios sobre este tema. En primer lugar, César Bono tiene razón. Claudia Sheinbaum es una científica que hace algunos años decidió dar un giro a su vida profesional y entrar en política (...) Claudia Sheinbaum no es la primera mujer que llega a la presidencia, también es el primer científico que alcanza esa posición”, expresó.

Lee también: ¿Quién es César Bono, actor que elogió la preparación de Claudia Sheinbaum?

Sin embargo, posteriormente no tardó en matizar su mensaje, pues Macalpin continuó su intervención aclarando que, aunque Bono tenía razón en destacar la formación académica de Sheinbaum, esto no garantiza un buen gobierno, ya que señaló que México ha tenido en el pasado presidentes "muy preparados" y con credenciales académicas impresionantes, incluidos egresados de prestigiosas universidades como Harvard, que no lograron resultados positivos en sus administraciones.

"Dice Cesár Bono que ya hemos tenido presidentes que toman mucho, de Calderón no vas a estar hablando. Que ya hemos tenido presidentes que no han leído ni un libro, la Biblia, sobre todo en la adolescencia. Y que ahora tenemos una científica. Pues sí mismo tema. Hemos tenido presidentes inteligentes y tontos. Preparados e ignorantes. Altos y chaparros. Pero al final, al final México sigue igual de jodid*", finalizó.

Como era de esperarse, las declaraciones del comunicador generaron una oleada de comentarios en las redes, pues por medio de la grabación, la cual ya acumula más de 25 mil reproducciones, los usuarios mencionaron que el problema no radica en la preparación académica de los líderes, sino en la estructura política del país. Además dejaron comentarios como:

"Se ve a leguas que no te sube el agua al tinaco..."

"Es correcto y sin embargo creo que lo bueno es seguir mejorando en todo... Aunque eso conlleva cambios en la actitud de la raza"

"Todo un caballero el Sr Cesar Bono que aunque actuaba en películas picantes que lindo el respeto que le tiene a una dama"

"Y cuando hemos tenido buenos gobernantes jajaja critican y critican pero ninguno a hecho las cosas bien"

También te interesará:

Tormenta tropical Kristy: Esta es la trayectoria y los estados en alerta por paso del fenómeno meteorológico

Ciro Gómez Leyva abre su corazón y revela cómo fue su niñez; "sacaba buenas calificaciones"

La planta que termina con aftas y úlceras bucales

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv