Gabito Ballesteros; ¿quién es el cantante que fue captado con Belinda

Tras ser captados en varias ocasiones juntos, en redes sociales se viralizó un video donde aparecen Belinda y Gabito Ballesteros saliendo de una camioneta, donde el cantante de corridos tumbados descendió primero y corrió para abrirle la puerta a la intérprete de “Cactus", una vez que estaban los dos afuera, él le dio un tierno beso en la mejilla.

Aunque los fanáticos del regional mexicano, ya reconocen el nombre del cantante captado con Belinda, ya que es considerado como una joven promesa musical, muchos otros se preguntan quién es, por lo cual su nombre se volvió tendencia en redes sociales.

¿Quién es Gabito Ballesteros?

Gabriel Ballesteros Abril, mejor conocido como Gabito Ballesteros es un cantautor mexicano, que nació en Cumpas, Sonora, el 23 de julio de 1999 y aunque según ha relatado en diversas entrevistas, aprendió a tocar la guitarra a los 8 años y demostró tener gran talento para la música participando en coros religiosos y bandas locales; sus estudios siempre fueron su prioridad.

En su adolescencia, tras subir sus covers a plataformas como Youtube y Facebook, su interpretación de “Apagaré la Luz” de los Hermanos Vega Jr. se volvió viral al ser compartida por los reconocidos intérpretes, motivo por el cual se colocó en la mira de la industria y en el 2015 firmó su primer contrato con No Name Records y New Generation Music, de donde salió su sencillo debut “Yo Quiero Ser” junto a La Destructiva Norteño Banda.

25/11/2023. Ciudad de México. Se llevó a cabo el Flow Fest 2023 en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Se presentó Gabito Ballesteros. Foto: Eduardo Castañeda

No obstante, decidió ponerle pausa a su ascenso musical para cumplir los deseos de su familia y terminar la carrera de Ingeniería Industrial, obteniendo su título. Una vez que logró esta meta, se dedicó a la música completamente.

Su fama subió nuevamente gracias a las colaboraciones que tuvo con algunos de sus amigos que ya habían consolidado su carrera en el género como Junior H, Luis R. Conriquez. Posteriormente lanzó “AMG”, su éxito musical junto a Peso Pluma y Nathanael Cano, el cual lo posicionó en el número 10 de la lista Billboard Hot Latin Songs.

Asimismo, en el 2023 fue nombrado por Billboard como Artista Latino en Ascenso y en ese mismo año firmó un contrato con Warner Music, confirmando un futuro sólido en el regional mexicano.

