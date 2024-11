Fortalece tu mente de manera efectiva; dos hábitos claves según un experto en inteligencia emocional

En un mundo cada vez más exigente, cuidar de la salud mental y fortalecer la mente se ha vuelto fundamental para enfrentar los desafíos diarios. Más allá de solo prevenir el estrés y la ansiedad, adoptar ciertos hábitos puede mejorar nuestras habilidades cognitivas, la memoria, la concentración y nuestro estado de ánimo general.

Entrenando la inteligencia emocional. Fuente: Freepik.

Según el experto en inteligencia emocional Travis Bradberry, autor del libro Hábitos de inteligencia emocional, desarrollar una mentalidad fuerte y resiliente es fundamental para alcanzar nuestras metas y enfrentar los desafíos de la vida. Por eso, el especialista destaca dos características claves de las personas mentalmente fuertes, que reflejan una alta inteligencia emocional y pueden ser aprendidas por todos.

Creen en sí mismas y protegen su alegría

Para las personas emocionalmente inteligentes, la perseverancia es una característica esencial. Estas personas tienen una convicción profunda en sus habilidades y no permiten que las opiniones de otros afecten su confianza o les roben la alegría. En lugar de ver el fracaso como un obstáculo, lo interpretan como una experiencia de aprendizaje.

Entrenando la inteligencia emocional. Fuente: Freepik.

“Cuando tu satisfacción es el resultado de compararte con los demás, no eres dueño de tu propia felicidad. No les importa lo que otras personas estén pensando o haciendo; su autoestima es interna”, afirma el experto. En otras palabras, su alegría y autovaloración no están en manos de nadie más que de ellos mismos.

Mantienen una mente abierta y buscan salir de su zona de confort

Las personas con alta inteligencia emocional no temen enfrentarse a nuevas ideas o salir de su zona de confort. Esto se debe a que han desarrollado una autoconciencia que les permite aceptar sus propias limitaciones y estar abiertos a la mejora. La apertura a nuevas ideas, incluso cuando eso signifique aceptar que podrían estar equivocados, es una característica que destaca a las personas emocionalmente inteligentes. Bradberry sostiene que, mientras otros se sienten amenazados ante nuevas opiniones o críticas, estas personas están dispuestas a escuchar, aprender y adaptarse.

Adoptar estos hábitos no solo fortalece la mente, sino que también contribuye a una mejor calidad de vida. Al priorizar el bienestar mental y establecer rutinas positivas, es posible enfrentar los desafíos diarios con una mente más clara, saludable y resiliente. Además, Bradberry enfatiza que estas habilidades se pueden entrenar y mejorar con el tiempo, lo que convierte a la inteligencia emocional en una habilidad accesible para todos.