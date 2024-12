Foro INcluye y Talentlab Group; el camino hacia una cultura laboral más inclusiva y productiva

En la octava edición del Foro INcluye realizada el pasado viernes 29 de noviembre, Paola Carranco, CEO de TalentLab Group, reflexionó sobre una paradoja que afecta profundamente al mercado laboral mexicano.

Paola Carranco, CEO de TalentLab Group. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Aunque México se distingue por su alto nivel de trabajo y talento, el país ocupa uno de los últimos lugares en productividad dentro de la región.

Según datos de la OCDE, en 2023 los mexicanos acumularon un promedio de 2,207 horas trabajadas al año, superando a cualquier otro país. Esta cifra refleja el esfuerzo y la dedicación de los trabajadores mexicanos, pero también pone de manifiesto un problema estructural que frena el crecimiento económico.

El desafío de la productividad en México

Paola Carranco destacó una contradicción alarmante: “México es uno de los países menos productivos, y me duele porque la gente trabaja muchísimo y somos muy talentosos, el objetivo está en la presencia y no en los resultados, no trabajamos de forma inteligente.”

Esta afirmación revela una problemática recurrente en muchas organizaciones, donde la cantidad de horas trabajadas no se traduce en resultados tangibles, pues de acuerdo con Carranco, la solución a esta paradoja radica en una transformación cultural dentro de las empresas, donde el enfoque no sea solo la cantidad de trabajo, sino la calidad y los resultados obtenidos.

En este contexto, TalentLab Group organizó la octava edición del Foro INcluye, un evento que reunió a expertos y líderes internacionales con el objetivo de promover prácticas laborales centradas en el bienestar y la inclusión.

La iniciativa tuvo como eje principal la creación de entornos laborales más humanos y productivos, en los que los empleados puedan desarrollarse tanto profesional como personalmente.

El camino hacia un entorno laboral inclusivo

Asimismo, uno de los puntos clave abordados en el foro fue la necesidad de adoptar un enfoque holístico en las organizaciones.

Ivonne Vargas, fundadora de la Agencia Bright Mind, destacó que las empresas deben considerar aspectos como la salud mental, la estabilidad financiera y las relaciones laborales para fomentar un ambiente de trabajo inclusivo y saludable.

Según Vargas, en 2023 se observó un incremento del 13% en la intención de los empleados de renunciar a sus puestos debido a la falta de un entorno seguro y de apoyo en sus lugares de trabajo.

Además, se reportó que el ausentismo por problemas de salud mental alcanzó los 12 millones de días perdidos al año en América Latina.

El reconocimiento a las mejores prácticas laborales

Tras esto, el equipo de TalentLab Group aprovechó el evento para presentar el Ranking Diversidad, Equidad e Inclusión 2024, que reconoce a las organizaciones que han implementado prácticas ejemplares en estas áreas.

En este ranking, las cinco empresas líderes en Latinoamérica fueron Chubb Seguros (Ecuador), Iberdrola (México), Novo Nordisk (México), Quipux (Colombia) y Celsia (Colombia), esta última obteniendo el primer lugar. Este reconocimiento busca identificar a las empresas que no solo se preocupan por la diversidad y la inclusión, sino que también promueven un cambio real dentro de sus estructuras y culturas laborales.

“El Ranking tiene la intención de que las empresas puedan ver en dónde están a través de una escala de madurez en diez dimensiones para conocer el estado de la cultura de diversidad e inclusión y brindar realmente un sentido de transparencia”, explicó Vanessa Garavito, directora de TalentLab México.

Este enfoque busca generar un cambio cultural en las empresas, ofreciendo un marco de referencia claro para medir el progreso hacia la creación de entornos laborales inclusivos.

El propósito de los ECO Awards 2025: multiplicar la cultura positiva

En el marco de los ECO Awards, se abrió también la convocatoria para la edición 2025, con el objetivo de seguir reconociendo y multiplicar las culturas laborales positivas.

Paola Carranco expresó que el propósito de estos premios es inspirar a más organizaciones a dar el siguiente paso hacia un futuro más inclusivo, saludable y humano.

Los ECO Awards reconocen a las organizaciones donde lo que se promete se vive en cada rincón de la empresa. Además donde existe un liderazgo activo y una estrategia cultural sólida.

La evolución de Talentlab: un proyecto con propósito

Asimismo, durante este marco, en una entrevista con EL UNIVERSAL, Paola Carranco profundizó sobre el origen de Talentlab y su misión de transformar las culturas laborales en Latinoamérica.

“Decidimos formar Talentlab porque vimos una necesidad urgente en las organizaciones de evolucionar sus culturas laborales, de crear entornos mucho más humanos y beneficiosos tanto para las personas como para las empresas”, señaló.

En su opinión, la clave para crear una cultura laboral exitosa radica en construir puentes sólidos entre las organizaciones y los individuos, fomentando un vínculo basado en el respeto mutuo y la colaboración.

Este enfoque humano es particularmente relevante en un mundo corporativo donde, según Carranco, las organizaciones necesitan evolucionar hacia culturas que beneficien tanto a las personas como a las empresas.

“Nos necesitamos mutuamente. Verdaderamente es extremadamente importante ese lazo y cuando se hace bien, cuando ese lazo es la cultura, entonces los beneficios son innumerables”, destacó.

Los desafíos de la inclusión: rompiendo barreras y superando sesgos

Al hablar sobre los desafíos iniciales al plantear la equidad, la inclusión y la diversidad como pilares fundamentales en la misión de Talentlab, Carranco mencionó los obstáculos que enfrentaron, principalmente los sesgos de género y los prejuicios culturales.

En su opinión, estos sesgos y creencias erróneas pueden dividir aún más a las personas, creando ambientes laborales en los que se pierden oportunidades para la colaboración y el crecimiento.

TalentLab ha trabajado arduamente para superar estas barreras, promoviendo una educación continua y sensibilización en temas de equidad, diversidad e inclusión. Según Carranco, una de las tareas más importantes es eliminar las divisiones y fomentar un ambiente de diálogo, empatía y cohesión.

“Lo que necesitamos es crear un mundo en el que haya cohesión, en el que haya diálogo, en el que haya empatía y en el que sumemos”, afirmó.

El impacto de la diversidad en las empresas: más allá de los números

En el competitivo mundo empresarial actual, muchas empresas deciden implementar programas de diversidad e inclusión simplemente porque se están llevando a cabo en otras organizaciones. Sin embargo, como advirtió Carranco, muchas veces estas iniciativas se realizan sin un enfoque estratégico y no producen los resultados esperados.

“Muchos lo hacen por moda, ¿no? Porque lo hace la competencia y entonces yo también lo tengo que hacer”, comentó.

Sin embargo, esto puede resultar contraproducente si no se gestionan adecuadamente; por lo que recalcó que Talentlab aboga por un enfoque más profundo y genuino.

Para ello, le presentan a las empresas datos concretos sobre los beneficios de una cultura laboral inclusiva. Según Carranco, las empresas que adoptan un enfoque inclusivo y positivo experimentan mejoras tangibles en áreas clave como la eficiencia, la satisfacción del cliente y, por supuesto, las ganancias.

“Esto funciona. Verdaderamente el tener una cultura inclusiva, positiva, más ágil, de menos frustración, paga. Va directo a los estados financieros, va directo a las ganancias”, señaló.

Midiendo el impacto humano y cultural: un enfoque centrado en las personas

Para Talentlab, los números no son más que una consecuencia del éxito de sus estrategias. El impacto real de sus proyectos se mide en términos de cómo los empleados se sienten en su lugar de trabajo, su nivel de compromiso y su disposición a contribuir con ideas y creatividad.

“El ambiente laboral, cómo se sienten de comprometidos, el ausentismo, la aportación que quieren dar, las ideas, la creatividad que quieren poner al alcance de la organización, son definitivamente pivotales”, afirmó Carranco.

Además dijo que el bienestar de los empleados no es solo un beneficio humano, sino una clave para mejorar los resultados organizacionales. En este sentido, la creación de ambientes laborales inclusivos y saludables es vista como una inversión que paga dividendos tanto a nivel personal como profesional.

El futuro de la inclusión y diversidad en el mundo laboral

De cara al futuro, Talentlab espera seguir desempeñando un papel fundamental en la promoción de una cultura laboral más inclusiva.

“Esperamos jugar el mejor rol, el más protagonista. Hemos trabajado muchísimo en esto. Verdaderamente tenemos muchos casos de éxito al respecto”, explicó Paola Carranco.

En su visión, las empresas del futuro necesitarán líderes empáticos, humanos y dispuestos a adaptarse a los rápidos cambios que trae consigo la digitalización y la inteligencia artificial.

La CEO de Talentlab concluyó con una reflexión sobre el futuro del mundo laboral: “Necesitamos líderes distintos, personas mucho más humanas, personas empáticas, personas que vean por el otro, personas que se sientan seguras”.

