“Fofo” Márquez, uno de los creadores de contenido más controvertidos en el ámbito de las redes sociales, ha sido objeto de intensa atención en las últimas semanas.

Esto surgió tras la difusión de vídeos en diversas plataformas como X, donde se observa al influencer, quien ya fue procesado por intento de feminicidio, agrediendo "violentamente" a Edith, una mujer de 52 años, en el estacionamiento del centro comercial Plaza Brisas en Naucalpan.

A medida de que su caso avanza y de que por fin se dé a conocer el veredicto final del juez, usuarios de las redes sociales han creado recientemente varias entrevistas con ayuda de la Inteligencia Artificial.

Recrean entrevista del influencer al interior del Penal de Barrientos con ayuda de IA

En el video compartido en TikTok, se puede ver a Saskia Niño de Rivera, portavoz de la organización "Reinserta", aparentemente entrevistando a Rodolfo “N”, quien está vestido con ropa clara y lleva puestos unos audífonos negros.

En la conversación simulada, "Fofo" justificó los arrebatos de ira que ha tenido y expresó que la violencia era parte de su personalidad.

"La violencia me ayuda a que nadie se meta conmigo, a que digan ‘no te metas con él porque puede hacer algo’. Creo que es parte de mi personalidad porque es algo que no he podido domar completamente, la violencia no la he podido controlar. Yo entendí que mi vida iba a ser vivir así, iba a estar peleando todo el rato, siempre he sido peleonero", se escucha en el clip creado con la IA.

También, en esta plática ficticia el creador de contenido 'admitió' que buscaba escapar de la realidad por medio de su comportamiento agresivo.

Aunque hasta el momento se desconoce quién fue el o la creadora del videoclip, éste ya ha creado un gran debate en distintas plataformas, pues en pocas horas ha acumulado más de 3 millones de reproducciones y más de 50 mil me gusta.

¿De qué se le acusa a "Fofo" Márquez?

El pasado 4 de abril, el influencer "Fofo" Márquez generó controversia en las redes sociales tras ser arrestado por agredir a una mujer en el estacionamiento del centro comercial Plaza Brisas en Naucalpan.

En una de las grabaciones se observa al creador de contenido agredir a Edith, a quien tiro y pateó en el suelo, para posteriormente huir del lugar en su vehículo.

En un segundo video se ve a la mujer con el rostro lleno de sangre relatar los motivos que llevaron al influencer a propinarle la golpiza. Mencionó que al estacionarse le pegó a uno de los espejos del vehículo de "Fofo", por lo que de manera amable les explicó que le iba a llamar a su aseguradora, pero en vista de que Márquez no le creyó la alcanzó y comenzó la agresión.

