"Flores El Patrón" pide disculpas por mal servicio a clientes: "su satisfacción es nuestra prioridad"

La empresa de arreglos florales “Flores El Patrón” se ha convertido en el centro de una polémica en redes sociales después de que varios usuarios compartieran sus experiencias negativas con la compañía.

A través de TikTok, una usuaria identificada como @briella.rampin narró cómo la florería no cumplió con una entrega especial que había organizado para una reunión con el vocalista de la banda Los Bybys.

Según la usuaria, no solo se realizaron cobros adicionales por servicios específicos, como la localización del evento y la selección del color de las flores, sino que la entrega nunca se llevó a cabo, dejando a los organizadores del evento y a los invitados decepcionados. “El Patrón nunca llegó”, afirmó @briella.rampin, señalando que la empresa solo se interesaba en cobrar sin preocuparse por cumplir con sus compromisos.

"Flores El Patrón" se disculpa por mal servicio a clientes

Las críticas no se limitaron a este caso. Otros usuarios también han expresado su frustración, comentando en redes sociales que la empresa a menudo no cumple con los horarios acordados y que el proceso para obtener reembolsos es lento y complicado. “Mi esposo contrató a "Flores El Patrón" y vino otro. Yo quería al original y nunca le mencionaron que iba a venir otro”, comentó una usuaria afectada.

En respuesta a estas quejas, la empresa publicó un video en sus plataformas sociales en el que ofreció disculpas a los clientes afectados. En el mensaje, "Flores El Patrón" reconoció que la alta demanda reciente había superado su capacidad operativa, afectando su habilidad para ofrecer el servicio prometido. “Les pido una disculpa, queridos patrones. Me doy cuenta ahora que no les brindé el servicio que se merecen”, expresó el representante de la empresa en el video.

El representante aseguró que la empresa está en proceso de reestructuración y mejora continua para evitar futuros inconvenientes. “Estamos comprometidos en brindarles siempre la mejor experiencia posible. Su satisfacción es nuestra prioridad”, subrayó, indicando que Flores El Patrón aprenderá de sus errores y trabajará para ofrecer un servicio más eficiente.

El video, que ya ha acumulado más de 300 mil visitas, ha generado reacciones mixtas entre los seguidores de la empresa. Algunos clientes han mostrado comprensión ante las disculpas, mientras que otros siguen escépticos y exigen mejoras concretas en el servicio. “Con que tengan una agenda bien planeada, no quedarían mal. Ya hay quejas de que no llegan, ni siquiera llegan tarde; de plano no llegan”, escribió un usuario, reflejando el sentir de muchos.

La controversia en torno a "Flores El Patrón" destaca la importancia de la confianza y la calidad del servicio en la relación con los clientes, especialmente en un sector tan emotivo como el de los arreglos florales. La empresa enfrenta ahora el desafío de recuperar la confianza de sus clientes y demostrar que puede cumplir con sus promesas, incluso en tiempos de alta demanda.

