Florencia Guillot arremete contra Maryfer Centeno por analizar su disculpa

Luego de que la influencer mexicana Florencia Guillot fue cancelada en redes sociales por promover el grooming en su podcast “Vete a Triunfar”, donde habló de la relación entre Pau Florencia y Mauricio Cuevas Ampudia, recientemente salió a ofrecer disculpas a sus fans.

A través de su cuenta de TikTok, Florencia dijo que cometió un error al dar un mensaje equivocado y al normalizar situaciones y comportamientos que no eran los correctos.

“Hoy más que nunca entiendo que no podemos ser indiferentes al tema y mucho menos seguir normalizándolo. Lamentablemente esto es algo que sigue ocurriendo y no se habla lo suficiente. De verdad lo lamentó mucho. Todas aquellas personas que han sido víctimas de este tema, solamente les quiero reiterar que jamás fue mi intención dañar a nadie.”, mencionó

@florencia.guillot Guerreros, leí todos sus comentarios y quiero retomar el tema del podcast para profundizar y reflexionar algunas cosas junto a ustedes. Gracias por todo su apoyo, comprehensión y apoyarme a ser mi mejor versión. Seguiré creando contenido responsable para seguir creciendo esta tan comunidad bonita que tenemos. Los quiero. -Florencia Guillot Les paso el contacto de Paula Aguilar, psicóloga y especialista en temas de abuso infantil, crianza y psicóloga de niños y adolescentes. La encuentran como @mama.con.ciencia #florenciaguillot #podcastflorenciaguillot #parati #fyp ♬ sonido original - Florencia Guillot💥

Florencia Guillot arremete contra Maryfer Centeno

En un primer video que subió la influencer hablando sobre su podcast, varios cibernautas comenzaron a etiquetar a la grafóloga, Maryfer Centeno, quien se encargó de analizar el comportamiento de la influencer, por lo que señaló que sus disculpas fueron obligatorias.

"Está enojada, está preocupada, pero es una disculpa que tiene el carácter de obligatorio.” "Imagínense, el podcast cuando fue y cuánto tiempo después saca esto. Es obvio que no es por convicción, es una obligación derivada de la presión social que ha habido al respecto.”, expresó

Esta respuesta no fue del todo agradable para Guillot, quien por medio de la caja de comentarios escribió lo siguiente: “Me queda claro que eres muy experta en el tema de lenguaje no verbal, pero creo que no sabes al 100% las intenciones de las personas.”

Tras este mensaje, Centeno, no dudo en responderle por medio de un nuevo video, donde dijo que los famosos siempre quieren escuchar lo que les conviene, y que si “dices algo que no les agrada te tachan como una persona que no vale la pena.

“Al final del día existe la libertad de expresión, y es necesario. Incluso TikTok menciona que se permiten estos puntos, siempre y cuando haya respeto.

“Lo más importante es tu opinión, porque como audiencia tú eres la persona que hace que a uno le guste crear. Yo espero que Florencia Guillot siga creando.”, agregó.

