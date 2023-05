El aumento de la actividad del volcán Popocatépetl ha generado gran expectación, incluso temor, por lo que en redes sociales varios usuarios comparten fotos y videos de lo que pasa a su alrededor con las explosiones y lanzamiento de ceniza de "Don Goyo".

Entre estos videos, se ha viralizado uno en el que muestran cómo sale agua del asfalto. Quienes comparten señalan que pasó en una carretera de Puebla a Veracruz y lo asocian con la actividad del volcán, pero ¿realmente que se sabe de este clip y qué tanto es verdad?

Sale agua caliente del asfalto ¿Tiene que ver con la actividad del Popocatépetl?

“Está brotando agua caliente en la carretera de salida de Puebla a Veracruz, hacia la caseta de Amozoc, así que luego no digan que Don Goyo no les avisó...”, escribió un usuario de redes sociales y acompañó la publicación con un video en el que se ve el líquido que emerge del piso.

En dicha grabación se observa cómo un reportero y otros medios de comunicación grabaron las grietas en el piso de las que sale el agua, la cuál burbujea debido a la temperatura.

A los alrededores se puro apreciar que había elementos de seguridad tales como policías y bomberos que laboran en la zona.

Este video ha circulado en internet por bastantes cibernautas por la reciente actividad del volcán Popocatépetl y el cambio del Semáforo de Alerta Volcánica a Amarillo Fase 3.

Policías con uniformes diferentes y otras inconsistencias

No obstante, en el video los policías utilizan uniformes con colores que no corresponden a los de ninguna institución de seguridad del país, por lo que varios usuarios de la red social Twitter aseguraron que la información de la grabación era falsa y no se trataba de Puebla.

Fue así como se reveló que estos hechos habían sucedido el pasado 27 de abril en Guayaquil, Ecuador.

De hecho, el cuerpo de bomberos de dicha localidad tiene fotos del momento en que atienden la falla en el piso, además, explicaron que el agua salía caliente del piso debido a que la temperatura de la carpeta asfáltica del paso a desnivel de la av. Pedro Menendez Gilbert, alcanzó aproximadamente 80 grados, y procedieron a refrescar la misma.

Por su parte, la alcaldía de Guayaquil habría informado también vía redes que se trataba de un incendio provocado por la quema de cable debajo del paso a desnivel.

Esto demostró que la publicación era falsa y provocó la molestia de los internautas quienes arremetieron con el usuario que compartió la información engañosa.





Debido a la temperatura de la carpeta asfáltica del paso a desnivel de la av. Pedro Menendez Gilbert, que alcanza aproximadamente 80 grados, se va a proceder a refrescar la misma. En el sitio trabajamos en conjunto con otros organismos de primera respuesta. #EstamosAqui #BCBG pic.twitter.com/EDXuKjPMJR — Bomberos Guayaquil (@BomberosGYE) April 27, 2023

¿La actividad del Popocatépetl provocó los sismos en la CDMX?

Por otro lado, también la preocupación por la intensa actividad del Popocatépetl ha hecho especular a las personas sobre qué efectos tiene esta y se ha realizado una teoría en la que podrían estar relacionados con los recientes sismos de la Ciudad de México.

Es por estas dudas que expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) declararon que los recientes sismos no están relacionados con la actividad del volcán, pues ambos son distintos eventos naturales.

