¿Existe el patogallina? Influencer se viraliza en TikTok por presumir su descubrimiento

El mundo animal siempre está lleno de sorpresas, quienes hemos visto documentales de animales en la televisión o en alguna plataforma, sabemos que su comportamiento es sorprendente e inesperado.

Se han registrado casos de animales que cuidan de otras crías aunque no sean de su misma especie. Seguramente habrás visto algo del tema en redes sociales. Lo que demuestra que son seres vivos con la capacidad de pensar e incluso de amar.

¿Existe el pato-gallina?

En TikTok un joven influencer que se hace llamar Mau López, subió un video en el que se nota muy emocionado por darse cuenta que nació la cría de una gallina.

Cualquiera podríamos decir que, aunque se trata de un fenómeno maravilloso de la naturaleza, no tendría mucha relevancia ya que es algo muy común.

Pero demostró que de común, no tiene nada. En su video explica que una de sus gallinas se apareó con un pato, y por ello, los productos eran un misterio pues no sabía si nacerían patos o pollitos.

Es así que reveló cómo fue que surgió el “pato-gallina”. La cría tiene dos colores; amarillo y nego, parece que tiene el pico de un pato al igual que sus patas.

Mau explica que la gallina puso un huevo diferente cada día, tenían diferentes tamaños, y en otros videos revela qué fueron las demás crías, dando como resultado dos patos y tres pollitos.

El metraje tiene más de 14 millones de vistas y algunos comentarios fueron los siguientes: “Quizás es un huevo de pata que la gallina pensó que era de ella y lo incubaba”, “valió la pena la espera, quedó bien hecho el patogallina”, “Omg, lo más esperado por todo TikTok”, “Ya nació el Patollito”, “Genéticamente es imposible esa mezcla de genes, son 2 especies muy diferentes”.

¿Es posible que nazca una cría con genes de distintas especies?

De acuerdo con un artículo publicado por la Librería Nacional de Medicina de los NIH, es posible que una especie de animal se pueda modificar genéticamente, y se les conoce como organismos genéticamente modificados o animales transgénicos.

Algunos científicos lo hacen para el desarrollo de la biotecnología o por intereses comerciales. Los casos en los que se han mezclado genes también ha llevado a la clonación de distintas especies.

Sin embargo, sus técnicas se basan en introducir el ADN de una especie a otra: “Los animales experimentales genéticamente modificados pueden usarse como modelos genéticamente definidos [...] proporcionan una visión más adecuada del proceso de la enfermedad y permiten obtener mejores modelos experimentales para desarrollar y ensayar nuevas terapias”, describen en el artículo.

Pese a que la ciencia altera genéticamente a los animales, muchas organizaciones como PETA (People for the Ethical Treatment of Animals, por sus siglas en inglés), luchan por defender a los animales del maltrato que sufren en laboratorios así como en la industria alimentaria, en el comercio de ropa y en la industria del entretenimiento.

