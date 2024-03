En todas las relaciones, todos solemos tener un deseo común: que el amor dure para siempre, o al menos el mayor tiempo posible. Por eso no es de extrañar que exista una constante investigación sobre cómo nos comportamos cuando tenemos pareja, y sobre todo qué tienen en común todas aquellas parejas que triunfan en sus relaciones. La ciencia ha publicado varios estudios al respecto sobre las bases de una relación exitosa, si quieres saber más, no te pierdas esta nota que en El Universal hemos preparado para ti.

Un estudio reciente publicado en la revista Society for Personality and Social Psychology contradice la idea popular de que las relaciones funcionan mejor con quienes pasan más tiempo en la cama. Foto: Producción El Universal

Lee más: La "milagrosa" raíz que reduce el riesgo de desarrollar cáncer, según la ciencia

En el pasado, el matrimonio se consideraba más un contrato social que un vínculo de amor, pero por otro lado, estaba claro para todos que no tenían que estar enamorados de su pareja para siempre. Hoy, la historia ha dado un giro total y parece que una relación no puede realizarse a menos que esté construida sobre una pasión lo que ha ocasionado una reformulación de la base de la relación.

¿Quieres que tu relación dure toda la vida? Esto debes hacer según la ciencia

Lo cierto es que no existe una fórmula mágica que la combinación de fe, amor, respeto, paciencia y ganas de hacer que las cosas funcionen. Un estudio realizado por los psicólogos John y Julie Gottman entrevistó a más de 3.000 parejas y siguió a algunas de ellas durante los siguientes 20 años.

Con este estudio llegan a la misma conclusión: no existe una regla correcta que garantice que tendremos una relación sana y duradera de la noche a la mañana. Pero hay cosas que todas las parejas que lograron permanecer juntas durante esos 20 años tenían en común:

1. Reír juntos.

2. Compartir valores e intereses.

3. Ser los mejores amigos.

4. Ser cuidados y sentirse apoyados.

5. Sentirse seguros.

Con este estudio llegan a la misma conclusión: no existe una regla correcta que garantice que tendremos una relación sana y duradera de la noche a la mañana. Foto: Producción El Universal

Lee más: ¿Cuáles son las amistades ideales para la vida, según la ciencia?

Un estudio reciente publicado en la revista Society for Personality and Social Psychology contradice la idea popular de que las relaciones funcionan mejor con quienes pasan más tiempo en la cama. De hecho, aunque el contacto físico es necesario, hacer el amor una vez por semana es suficiente para que una relación funcione en buena medida. Aumentar la probabilidad no tiene un efecto significativo, conclusión que relaciona la importancia del aspecto sexual en las relaciones humanas.





Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sal