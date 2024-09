Este jueves 19 de septiembre de 2024, la detención de ‘El Piyi’ en Culiacán, Sinaloa, capturó la atención de los medios y aficionados a la música de Peso Pluma.

Este personaje, relacionado con ‘Los chapitos’, el cártel encabezado por los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, ha sido mencionado en la popular canción “La People II” de doble P. A pesar de su notoriedad, poco se conoce sobre su historia y su rol dentro de la organización criminal.

Elementos del Ejército trasladan a "El Piyi", operador de "Los Chapitos" desde Culiacán, Sinaloa. Foto: Especial

Lee también: Detienen a "El Piyi", operador de "Los Chapitos" en Culiacán, Sinaloa

¿Qué dice la canción de Peso Pluma?

En “La People II”, Peso Pluma hace referencia a ‘El Piyi’ y ‘El 27’ en el contexto de enfrentamientos armados y la vida en el mundo del narcotráfico.

La letra refleja una realidad cruda y violenta, donde se alude a la defensa de territorios y la lucha constante entre cárteles rivales. La canción destaca la figura de ‘El Piyi’ como un elemento crucial en esta dinámica, lo que ha llevado a muchos a especular sobre su relación con el artista, quien ha ganado popularidad con su estilo de corridos tumbados.

El fragmento más notable de la canción dice: “A la capital le quitaron un hombre y un buen elemento... 27 y Piyi cuídenme el terreno a la familia y a los viejos”.

Esta línea no solo menciona a ‘El Piyi’, sino que también insinúa una red de lealtades y relaciones peligrosas dentro del crimen organizado.

Lee también: Corridos tumbados exponen la identidad de "El Piyi", jefe de seguridad de uno de Los Chapitos

El fenómeno de Peso Pluma ha suscitado preocupación entre sus seguidores, especialmente dado que su música toca temas sensibles y peligrosos.

Con la detención de ‘El Piyi’, la conexión entre el narcotráfico y la cultura musical se vuelve más evidente, planteando interrogantes sobre la seguridad de los artistas en este entorno.

Las menciones a personajes del crimen organizado en canciones como “La People II” y “Siempre pendientes” de Peso Pluma ponen de manifiesto el complejo vínculo entre la música y la narrativa del narcotráfico.

Esta es la letra de “People II” de Peso Pluma

Con la people ya no se me ve, ¿y cómo ven?

Pues todo bien

Los radios siguen tronando al cien, los plebes también

Soy "El 19"

Pa' no soltar los aparatos hubo razones y un buen respaldo

Por ahí me vieron y fue echando vergazos, rifle en el hombro

Piernera, la Dior, Under Armour

Fueron los verdes, fueron blancos, fueron azules

Y con todos pude, les puse un recule

Pelada no estuvo y por el patrón no me detuve

Y no disimulé, solo hice mi deber

Pura Doble P, primo

Jálate, Joel

Ay, mamá

Al hijo del jefe salimos para defender

Hay que proceder en la Defender

Fueron varios jueves los que con ellos me enfrenté

En dos les peleé y en tres me pelé

A la capital le quitaron un hombre y a un buen elemento

Ni modo, así es esto, recuerden y atentos

Saben que se pueden abrir esas rejas de acero

27 y Piyi, cuiden el terreno, la familia y a los viejos

Y fueron los blancos, fueron verdes, fueron azules

Y con todos pude, en varios recules

Pelada no estuvo y por el patrón no me detuve

Y no disimulé, solo mi deber ejecuté



