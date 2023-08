Esto decidieron comer integrantes de Yahritza y su Esencia durante entrevista con youtuber

Yahritza y su Esencia sí comen comida mexicana. En una entrevista que realizaron con el youtuber Pepe Garza compartieron como han vivido los días posteriores a la difusión de un video en donde indicaban que no les gustaba mucho la comida de México y que preferían la de Washington.

Las declaraciones que se hicieron virales en Internet los bajaron del pedestal donde los tenían muchos fanáticos. Y es que la comida mexicana, fue inscrita por la UNESCO en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2015, por lo que muchas personas no perdonaron sus opiniones.

En el video, cargado en la cuenta del youtuber Pepe Garza se ve a los integrantes de la agrupación estadounidense de música regional mexicana sentados a la mesa disfrutando de una típica comida mexicana en la que no faltó guacamole y tortillas.

El youtuber da introducción a la plática haciendo un recuento de los platillos que están por disfrutar: tortillas hechas a mano, chile de molcajete, carne asada, frijoles, guacamole y arroz. Posteriormente pregunta a Jairo Martínez sobre las polémicas declaraciones que hizo, sin embargo, éste confirma que sí es delicado y no le gusta el picante.

Yahritza, vocalista del grupo, agrega: “sí comemos comida mexicana, nomás es que él es más delicado, que no le pone salsa, o no come guacamole, cosas así”.

La adolescente relató que crecieron comiendo comida mexicana, y compartió que también han vivido momentos difíciles como familia, dado que hubo momentos en los que a sus papás no les alcanzaba el gasto ni para la comida.

“Crecimos siempre comiendo comida mexicana. Nosotros también éramos bien pobres, sin nada. Unas veces mis papás pues también batallaban para comprarnos zapatos o comida, a veces ni les alcanzaba para los frijoles, ni nada”, sostuvo.

¿Por qué se hicieron virales Yahritza y su Esencia?

Yahritza, Jairo y Armando Martínez se viralizaron los primeros días de agosto por sus opiniones sobre México y su comida, sin embargo, la entrevista no es reciente sino de 2022.

En aquel momento Armando Martínez indicó que sí había estado en México más tiempo, pero no le gustaba mucho la comida mexicana: “No me gusta mucho la comida aquí, me gusta más de donde vivimos. Allá en Washington la neta le dan una sazón que sí pica y sabe bueno”.

Mientras que Jairo agregó: “Para mí también es la comida porque yo soy bien delicado y pues, casi nada más como “chicken”. Puras como alas, también que ni tengan chile. No me gusta nada de eso”.

Tras las críticas que recibieron, los músicos ofrecieron una disculpa pública a través de sus redes sociales. Pese a ello, sus cuentas de redes sociales perdieron miles de seguidores y desde entonces las críticas no los han dejado en paz.

