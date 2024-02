Esta es la frase que ha terminado con varias relaciones, según una psicóloga de Harvard

Sin duda para que una pareja permanezca unida debe de haber en la relación respeto, comunicación, comprensión y amor.

Cuando dos personas enamoradas deciden recorrer juntas un mismo camino, deben de tener en cuenta que éste estará lleno de altibajos, momentos, risas y experiencias que mantendrán viva la llama del amor, y sobre todo lo fortalecerán y los hará más sabios.

Sin embargo, si no hay buenos tratos o palabras positivas en la relación, por más amor, comprensión o vivencias que tengan, de nada servirá, pues como dicen “las palabras tienen poder.”

Pareja. Foto: Unsplash

Esta es la frase que ha roto miles de relaciones, según Harvard

De acuerdo con un artículo escrito por la doctora Cortney S. Warren, psicóloga formada en la Facultad de Medicina de Harvard y quien lleva más de 20 años trabajando con diferentes parejas, la comunicación es una de las cosas fundamentales en una relación, pues esta crea lazos fuertes y evita cualquier tipo de pelea o malentendido que pueda terminar en una ruptura.

Asimismo, contó que la forma más dañina que puede existir al comunicarse con la pareja es el desprecio, ya que puede llegar a humillar, dañar o avergonzar a la otra persona.

Discusión de pareja. Fuente: Pexels

Según lo explicado por la psiquiatra del libro ‘Letting Go of Your Ex’ (Deja ir a tu ex), son varias las frases que pueden deteriorar la relación de meses o años de una pareja, pero existe una en particular: “ojalá nunca nos hubiéramos conocido.”

Otras frases que las parejas deberían evitar para mantener su relación

También, la psicóloga mencionó que otras de las frases que las parejas deberían evitar decir en su relación son las siguientes:

“Me das asco.”

“Si no tuviéramos hijos ya te habría dejado.”

“Nadie más va a quererte."

“No me importa lo que pienses o cómo te sientes."

“Has arruinado mi vida."

Cabe recalcar que las palabras no es lo único que puede acabar con una relación, pues según Cortney también existen algunos actos del lenguaje no verbal que provocan mal ambiente en ella.

Frases que debes evitar decir a tu pareja. Foto: Pexels

