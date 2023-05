Espectáculo Shen Yun, que pasó por México, es una herramienta política anti China: Embajada

Shen Yun se presentó en el escenario del Auditorio Nacional, entre el 4 y 6 de mayo, pero donde algunos sólo observaron un espectáculo dancístico, la embajada de China en México advirtió sobre el trasfondo: "una secta destructiva".

EL UNIVERSAL entrevistó al vocero de la embajada de China en México, Ma Zhen, quien alertó que, "este espectáculo, digamos que no es una representación cultural en el sentido artístico, es una cortina de humo para ocultar las verdaderas intenciones políticas de Falun Gong, porque necesita sobrevivir en el extranjero".

Falun Gong o Falun Dafa, es el nombre de esta práctica cuyo líder es Li Hongzhi, y está directamente relacionada al espectáculo de Shen Yun, con el cual obtienen recursos para financiarse.

Aunque la promotora de Shen Yun en México denunció que la embajada de China ha puesto en marcha una campaña de difamación en su contra, la representación diplomática aseguró que está evitando que se afecten las relaciones bilaterales.

"Esperamos que tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales, así como la gente, conozca mejor la verdadera imagen, la verdadera cara de Falun Gong, así podemos generar un ambiente más sano para nuestras relaciones bilaterales".

En 2019 y 2022, la embajada de China en México emitió un comunicado donde explicaba al público nacional el trasfondo del espectáculo de Shen Yun y la relación con Falun Gong o Falun Dafa.

Aunque este año no emitieron publicación alguna, aseguran que su postura es continua, coherente y no va a cambiar.

"Muchos seguidores de Falun Gong, se perdió su juicio, y digamos que se cayó en una psicosis. Su mente fue distorsionada y se comportaron de manera muy rara. Mucha gente se niega a ir al hospital cuando se cae enfermo. Entonces muchas personas murieron, incluso lesionaron muchas personas. Y mucha gente cree que después de practicar mucho tiempo Falun Gong, si eres, si estás muy leal a Falun Gong puedes llegar al paraíso, al cielo".

Embajada de China en México. / Foto: Diego Simón

Ma Zhen relató que para proteger a la población de China, en la década de los 90, el gobierno de China tomó la decisión de desmantelar esta "secta", encabezada por Li Hongzhi, sin embargo sus seguidores se exiliaron en el extranjero y continuaron con su oposición al Gobierno de dicho país.

Respecto a las declaraciones que Shen Yun emitió tras el espectáculo en el Auditorio Nacional, comentó: "Dijo que su representación, su espectáculo, hay algunos episodios que reflejan la violación de Derechos Humanos del Gobierno Chino. Entonces eso refleja completamente, públicamente su intención política en el espectáculo, aunque dice que no tiene, aunque dice que es una pura representación cultural… entonces comprueba que es una mentira".

Y sobre el derecho de réplica que EL UNIVERSAL concedió a Shen Yun agregó: “Es infundada la acusación de que el Gobierno Chino está practicando una persecución contra Falun Gong, sino que estamos expresando nuestra preocupación ante los Gobiernos extranjeros, para que tengan cuidado de la mala intención de Falun Gong”.

Ma Zhen dijo que China, a través de la embajada en México, ha advertido desde hace varios años sobre Falun Gong, cuya sede se ubica en Nueva York, Estados Unidos. Acusó que esta “secta” es financiada por NED, (National Endowment for Democracy por sus siglas en inglés),una organización no gubernamental estadounidense. “Es la misma organización que financía las organizaciones opositoras del gobierno Mexicano, como denunciaba el presidente López Obrador en la “Mañanera”, hace unos días”.

Falun Gong, una herramienta anti China: vocero

El vocero señaló que la práctica Falun Gong, detrás del espectáculo de Shen Yun, constituye una herramienta política anti China.

“Este espectáculo se lleva a cabo en muchos países, digamos que mucha gente no sabe, o no conoce su verdadera intención o su verdadero trasfondo de este espectáculo. No sabe qué hicieron los seguidores de Falun Gong en China, hace 20 años, las malas cosas, las cosas de lesa humanidad que cometieron hace 20 años en China y no saben que la existencia de este Falun Gong, ahora en el extranjero, constituye una herramienta política anti China, es el problema”.

Sobre las acusaciones que el promotor oficial de Shen Yun hace respecto a la persecución de Falun Dafa y la extracción de órganos a sus practicantes, a la fuerza, para utilizarlos en trasplantes, la embajada advirtió sobre una acusaciones infundadas.

“Estas cosas son infundadas, de verdad que estas acusaciones fueron fabricadas después de que esta organización fue desmantelada por el gobierno. Estas acusaciones fueron fabricadas para desmantelar el gobierno chino, o para deslegitimar el desmantelamiento, entonces, en realidad Falun Gong es muy engañoso”.

El vocero de la embjada de China en México habló con EL UNIVERSAL. / Foto: Diego Simón

Diplomáticos de China son amenazados por Falun Gong en México

El vocero de la embajada de China en México, Ma Zhen, relató que incluso uno de sus compañeros fue amenazado por practicantes de Falun Dafa a través de un correo electrónico, luego de que envió una carta para intentar impedir la presentación del espectáculo.

“El año pasado, uno de mis compañeros expresó nuestra preocupación sobre el espectáculo de Shen Yun en un estado, no me acuerdo cuál, no me acuerdo, fue Guanajuato o Guadalajara. Y pues, y escribió una carta para expresar esta preocupación al Gobierno o al teatro, quizás al teatro donde tuvo lugar este espectáculo, entonces los seguidores de Shen Yun, no sé cómo se dieron cuenta de que mi compañero escribió una carta. Entonces enviaron un email a mi compañero, diciendo algo malo sobre esto. Entendemos como una amenaza y también los seguidores escribieron o publicaron un artículo en un periódico regional donde indicaban el nombre de mi compañero. Yo creo que eso representa una amenaza”.





