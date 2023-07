Escorpión Dorado explota contra Pedro Sola: “cuando le dicen sus verdades ya no le gusta”

Si hay algo que distingue a "El Escorpión Dorado" es su habilidad para decir las cosas “sin pelos en la lengua”. Recientemente el youtuber se lanzó contra Pedro Sola luego de que el conductor se refirió a él como alguien “sin talento”.

El titular de Ventaneando tuvo una participación en el podcast “Creativo” de Roberto Martínez. Ahí relató la vez en que el influencer acudió al programa y confesó que terminó llorando de rabia por los comentarios que le hizo Alex Montiel.

El youtuber Escorpión Dorado. Foto: Captura tomada de YouTube

¿Qué pasó entre Pedro Sola y el “Escorpión Dorado” en Ventaneando?

Pedro Sola aseguró que él se sintió “ofendido” en su propia casa. El conductor dijo “De repente hay un personaje que a mí no me cae bien, no me gusta. Un día hasta lloré de la rabia que sentí, que es el Escorpión Dorado, un barbaján de cuarta”.

Sola recordó que cuando el influencer llegó al programa, Montiel comenzó a burlarse de él y a pedirle que no le tomara fotos, hecho que no le causó gracia. “Me tuve que quedar callado, porque no sé contestar la agresión. A parte, esa gente que es tan vulgar tiene esta habilidad mental de decir y nadie le para el alto”.

Durante la emisión se hizo evidente la molestia de Pedro ante en youtuber. “Espero nunca verlo más en la vida, en mi vida lo quiero ver porque es la única persona que me ha hecho sentir mal en mi programa”.

Como era de esperarse, los polémicos comentarios causaron revuelo entre los seguidores de Montiel, quienes le solicitaron pronunciarse al respecto. Y así lo hizo por medio de su cuenta de Twitter.

¿Qué dijo "Escorpión Dorado" al conductor Pedro Sola?

El influencer envió un contundente mensaje a Pedro Sola, en el que lo señaló de llevarse y no aguantar cuando le toca.

“Toda la mier** que ha tirado diario en televisión durante años vale madres, ¿no?”, indicó sobre los comentarios que el conductor realiza en el programa Ventaneando sobre el mundo de la farándula.

Y añadió “Es bien ching** sentir que es el único que puede abrir el hocico sin que haya pedo, pero cuando le dicen sus verdades ya no le gustó. Ching¨ decir pero que no te digan nada”, escribió por medio de un tuit.

Foto: Twitter

¿Quién es El Escorpión Dorado?

El Escorpión Dorado es uno de los creadores de contenido pioneros en YouTube México. Comenzó su trayectoria en internet a la par de su hermano Gabriel Montiel, mejor conocido como Werevertumorro.

Su canal oficial consiguió popularidad con videos cargados de sarcasmo y humor negro, de los cuales salieron frases como “peluche en el estuche”, y su seudónimo “El Dios del internet”.





