Empleado de Burger King transmite fiesta por error en Instagram y empresa lanza épica respuesta

Un error en redes sociales puede tener consecuencias inesperadas, como lo demostró recientemente un empleado de Burger King.

Lo anterior, luego de transmitir una fiesta desde la cuenta oficial de Instagram de la empresa, lo cual ocasionó que el incidente rápidamente captara la atención de millones de usuarios.

Sin embargo, la respuesta de la empresa dejó a todos sorprendidos.

Lee también: Mariana Rodríguez: ¿Cómo superar la muerte de un bebé durante el embarazo? Especialista explica

Creo que la fregué y necesito su apoyo 🫣 Vayan a la cuenta de Instagram de @BurgerKingec y dejen su mensajito de apoyo al CM, un error nos puede pasar a cualquiera 🥺 #CosasDeCM #ApoyoAlCM #BurgerKing #Quito #Ecuador #BurgerKingEc pic.twitter.com/NNBstNVCj3 — Abel Ramirez (@Dj_ELaB) July 27, 2024

El pasado viernes 26 de julio, el community manager (CM) de Burger King, en Ecuador, se encontró en el centro de atención tras un desliz en redes sociales.

Mientras disfrutaba de una noche de fiesta, transmitió accidentalmente en vivo desde la cuenta oficial de Instagram de la empresa. El video, que mostró al CM cantando y disfrutando con amigos, rápidamente se hizo viral, acumulando millones de vistas y generando una ola de reacciones tanto positivas como críticas.

La épica respuesta de Burger King a empleado

Lejos de optar por medidas drásticas, la cadena de comida rápida decidió manejar la situación con humor y comprensión.

Lee también: "Deadpool y Wolverine": ¿Cuándo se estrena en Disney Plus?

En un comunicado publicado en sus redes sociales, Burger King declaró: "Sabemos que nuestro CM se tomó muy en serio lo de estar 'on fire' y terminó transmitiendo en vivo una fiesta que no estaba en el menú. En Burger King, hasta los Reyes cometen errores. Y bueno, ¿quién no ha tenido un desliz en el after?"

La compañía dejó claro que el empleado no sería despedido, subrayando que "cada falla es una oportunidad para aprender".

Esta postura fue recibida con aplausos por parte de la comunidad en línea, incluidos otros community managers de marcas conocidas, como Netflix, Duolingo y Tinder, quienes enviaron mensajes de apoyo y humor a través de comentarios en la publicación de Instagram.

El error, que podría haber sido una crisis de marca, se convirtió en una oportunidad para fortalecer la imagen de Burger King como una empresa comprensiva y moderna.

Muchos usuarios y otras marcas en redes sociales apoyaron al CM, destacando que todos somos propensos a cometer errores. Comentarios como "A la próxima inviten al CM de Netflix" y "a todos nos pasa colega, puedo enseñarte el idioma del triunfo mirrey" esto escrito por la página de Duolingo Latinoamérica y llenaron la publicación, mostrando solidaridad y convirtiendo el incidente en un momento de unión en la comunidad de marketing digital.

¿Qué hace un Community Manager?

De acuerdo con el sitio oficial de Indeed, el rol de un community manager va más allá de simplemente publicar contenido en redes sociales.

Este profesional es responsable de gestionar la imagen de la marca, interactuar con la comunidad, crear estrategias de contenido, evaluar el rendimiento de campañas y, como se demostró en este caso, gestionar crisis inesperadas.

También te interesará:

La fruta que sirve para mejorar el sueño y bajar de peso, según estudios

"Deadpool y Wolverine": ¿Cuándo se estrena en Disney Plus?

Acaba con la lumbalgia con el fruto de esta hierba medicinal de propiedades desinflamatorias

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/aosr