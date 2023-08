Eminem pide al precandidato republicano Vivek Ramaswamy que deje de interpretar sus canciones

El rapero Eminem le ha pedido al precandidato republicano a la presidencia de Estados Unidos Vivek Ramaswamy que deje de usar sus canciones.

La carta llega poco más de una semana después de que el empresario de la biotecnología interpretara de manera improvisada la canción "Lose Yourself" del rapero durante la feria estatal de Iowa.

Eminem hizo la solicitud a través de la organización de derechos de los intérpretes, BMI, en una carta fechada el 23 de agosto.

Ramaswamy está buscando desbancar a Donald Trump como el candidato republicano para las elecciones presidenciales de 2024.

Una portavoz de Ramaswamy dijo que el precandidato cumpliría con la solicitud de Eminem, cuyo nombre real es Marshall Mathers III.

Getty Images Según los comentaristas en EE.UU., Ramaswamy tuvo una buena presentación durante el primer debate electoral de las primarias republicanas en el país.

¿Qué dijo Eminem sobre el candidato Vivek Ramaswamy?

En la carta, la compañía dice que “recibió una comunicación” de Eminem, objetando que el republicano estuviera usando sus “composiciones musicales”.

“BMI considerará como una violación material [de su licencia] cualquier interpretación que Vivek haga de los trabajos de Eminem durante la campaña de 2024 de aquí en adelante", adiciona la carta.

Haciendo referencia a la letra de una de las canciones de Eminem, la portavoz de la campaña, Tricia McLaughlin, dijo en un comunicado a los medios en EU: “Vivek simplemente se subió al escenario y se dejó ir”.

Ramaswamy por su parte posteó en su cuenta en la red social X -anteriormente conocida como Twitter- bajándole la intensidad a la situación.

Getty Images Ramaswami interpretó la canción Lose yourself ante un público de posibles votantes en la feria estatal de Iowa.

“Will the REAL Slim Shady please stand up? He didn’t just say what I think he did, did he? (¿Puede el verdadero Slim Shady pararse por favor? No acaba de decir lo que creo que acaba de decir, ¿cierto?) , escribió en referencia a una de las letras de Eminem.

Al político novato se le ve como una estrella en ascenso dentro de la campaña republicana después de una presentación sólida la semana pasada en el debate de la primaria.

Se posicionó a sí mismo como alguien de fuera del mundo de la política con la disposición de desarrollar la agenda del expresidente Trump "America first" (Primero EU).

Que los músicos les envíen cartas a los políticos para que desistan de usar sus composiciones se ha convertido en algo así como una tradición en la política de EU.

Trump mismo recibió decenas de cartas de estrellas de la música -incluyendo los Rolling Stones, Queen, Adele y Pharrell Williams- informando que no tenía permiso para usar sus canciones en eventos presidenciales y de campaña.

