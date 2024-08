El tipo de vitamina que reduce el riesgo de fracturas de cadera en un 34%

La salud ósea es necesaria para la movilidad y calidad de vida, especialmente a medida que envejecemos. Mantener los huesos fuertes y resistentes es esencial para prevenir afecciones como la osteoporosis, que incrementa la vulnerabilidad a fracturas. Entre los nutrientes esenciales para la salud ósea, la vitamina D ha sido ampliamente reconocida por su rol en la absorción de calcio.

Sin embargo, investigaciones recientes han subrayado la importancia de otra vitamina en la reducción del riesgo de fracturas, especialmente las de cadera.

¿Qué vitamina puede reducir el riesgo de fracturas de cadera?

Según Mayo Clinic, la vitamina C, conocida por su papel en la reparación de tejidos y fortalecimiento del sistema inmunológico, también desempeña un papel crucial en la salud ósea. Se ha demostrado que una ingesta adecuada de vitamina C puede reducir el riesgo de fracturas de cadera en un 34%. Este descubrimiento resalta la importancia de incluir esta vitamina en la dieta diaria, no solo para prevenir resfriados, sino también para mantener los huesos en óptimas condiciones.

¿Cómo actúa la vitamina C en la salud ósea?

La vitamina C es esencial para la síntesis de colágeno, una proteína que forma parte de la estructura ósea. El colágeno proporciona una matriz sobre la cual se deposita el calcio, contribuyendo a la densidad y fuerza del hueso. Además, la vitamina C actúa como un potente antioxidante, protegiendo las células óseas del daño causado por los radicales libres. Este doble mecanismo fortalece los huesos y disminuye el riesgo de fracturas, especialmente en personas mayores, que son más propensas a sufrir caídas y lesiones óseas.

¿Dónde encontrar vitamina C?

Para obtener la cantidad necesaria de vitamina C y aprovechar sus beneficios para la salud ósea, es recomendable consumir alimentos ricos en este nutriente. Los cítricos, como las naranjas, limones y pomelos, son fuentes bien conocidas. Sin embargo, otros alimentos como las fresas, los pimientos rojos, el brócoli, los tomates y los repollitos de Bruselas también son excelentes opciones. Incorporar una variedad de estos alimentos en la dieta diaria no solo fortalecerá los huesos, sino que también mejorará la salud general.

¿Qué más se puede hacer para cuidar los huesos?

Además de asegurar una ingesta adecuada de vitamina C, es importante mantener un estilo de vida que promueva la salud ósea. La actividad física regular, especialmente los ejercicios de resistencia y peso corporal, es clave para estimular la formación de hueso y mantener su densidad. Ejercicios como caminar, correr y levantar pesas son particularmente beneficiosos.

Asimismo, evitar hábitos perjudiciales como el consumo excesivo de alcohol y tabaco es crucial, ya que ambos pueden debilitar los huesos. La exposición moderada al sol también es vital para la producción de vitamina D, que trabaja en conjunto con la vitamina C para mantener la fortaleza ósea.