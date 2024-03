"El Temach" considera tomar un "descanso" de redes sociales: "no puedo avanzar”

El conocido creador de contenido digital, El Temach, ha dejado perpleja a su audiencia al planear la posibilidad de tomarse un descanso de las redes sociales.

Con más de 1.2 millones de suscriptores en YouTube y una destacada presencia en TikTok, El Temach se ha destacado por su contenido sobre relaciones amorosas y recomendaciones para el género masculino. Su controvertidas opiniones y consejos han causado tanto críticas como seguidores, consolidando se cómo una figura influyente en el mundo digital.

¿“El Temach” se despide de redes sociales?

Durante una de sus recientes transmisiones en vivo denominada “Modo Guerra”, El Temach compartió sus planes de tomarse un descanso, aduciendo sentir un estancamiento en su carrera. Este anuncio ha generado diversas reacciones entre sus seguidores, algunos celebrando la decisión y otros lamentando su posible partida.

“Estoy considerando seriamente tomar un descanso, darle chance a que se asiente el contenido que he hecho. Siento que ya llegamos a un punto en el que no puedo avanzar, porque la gente no está lista y creo que la única solución es volver a empezar y hablar de seducción otra vez”, expresó en su video.

El youtuber ha indicado que el descanso se debe a la percepción de que su contenido no es comprendido por la audiencia y a la necesidad de un nuevo enfoque en su desarrollo como creador. Aunque no ha brindado detalles sobre la fecha exacta de su retiro, ha dejado en claro que será repentino, marcando el cierre temporal de esta etapa de su carrera.

¿Qué sigue para “El Temach”?

El Temach ha dado a conocer que está trabajando en nuevo proyecto: Una serie de relatos de terror protagonizados por los “Simps”, (personas que se obsesionan con individuos que no les prestan atención), alentando a sus seguidores a sumarse a esta iniciativa.

¿Quién es “El Temach”?

Temach, cuyo nombre real es Luis Castilleja, es un popular creador de contenido digital conocido por sus vídeos de Youtube y Tiktok.

Se ha destacado por ofrecer consejos y reflexiones principalmente dirigidos al género masculino sobre relaciones amorosas y desarrollo personal. Su contenido ha generado polémicas y ha dividido opiniones atrayendo tanto seguidores como críticos.

Su influencia en las redes sociales lo ha convertido en una figura relevante en el ámbito del entretenimiento digital.

