El muicle o Justicia spicigera es una planta que ha sido parte de la medicina tradicional mexicana desde tiempos ancestrales.

Esta hierba crece de forma natural en climas tropicales, desde México hasta Colombia, y se le atribuyen propiedades curativas que van desde el alivio de dolores estomacales y cólicos menstruales hasta el tratamiento de enfermedades graves como el cáncer, leucemia y tumores.

Una infusión estimulante. Fuente: Freepik

Beneficios del muicle

Investigadores de la Universidad Veracruzana han llevado a cabo estudios científicos con el objetivo de explorar las propiedades del muicle en la lucha contra el cáncer. Los resultados preliminares han sido prometedores, aunque no concluyentes.

En un estudio reciente, los científicos utilizaron un extracto de muicle preparado con etanol y agua y lo probaron en células de carcinoma prostático. Lo que descubrieron fue que la proliferación celular se redujo en casi un 70% bajo la influencia de la planta.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Nacional del Cáncer también han respaldado estos hallazgos al demostrar que el muicle tiene un efecto inhibidor sobre las células de carcinoma cervicouterino.

No obstante, los investigadores advierten que, si bien la planta parece tener propiedades que combaten el cáncer, se necesita más investigación para asegurar que no cause daño a células sanas.

Investigadores del Centro Universitario de los Lagos, en Lagos de Moreno, Jalisco, han probado que el muicle podría tener propiedades ansiolíticas y antidepresivas.

La doctora Rosa Isela García Ríos, quien lidera este estudio, descubrió que el extracto de muicle tiene un efecto similar al de medicamentos como el Prozac, sin los efectos secundarios de estos fármacos. En sus experimentos con ratas, los animales que consumieron muicle mostraron una mejora significativa en su capacidad para enfrentar situaciones de estrés, lo que sugiere que esta planta podría ser útil en el tratamiento de la ansiedad y la depresión.

Foto: @menanam_dipekarangan_rumah

Además, el muicle también ha demostrado ser eficaz en el tratamiento de trastornos menstruales, como la amenorrea, y en la regulación de los ciclos hormonales, especialmente en mujeres que sufren alteraciones menstruales.

Las personas que consumen infusiones de muicle en las regiones de Los Altos de Jalisco reportan mejoras en su bienestar general y en sus emociones. La planta, al parecer, tiene la capacidad de regular no solo los aspectos físicos, sino también los emocionales, lo que la convierte en un tratamiento integral en la medicina tradicional.

Además de sus efectos sobre el cáncer y las enfermedades mentales, el muicle tiene una larga lista de beneficios comprobados en la medicina tradicional. Según el doctor Alfredo Saavedra Molina, investigador del Instituto de Investigaciones Químico-Biológicas de la Universidad Michoacana, el muicle también posee propiedades que podrían ser útiles en el tratamiento de la diabetes y la hipertensión. Se sabe que la planta contiene metabolitos secundarios que le otorgan su capacidad para interactuar con su entorno y combatir patógenos. Estos compuestos podrían tener un impacto positivo en el tratamiento de diversas enfermedades metabólicas.

