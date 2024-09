El fruto seco originario de la India que tiene 5 veces más vitamina C que la naranja

Los frutos secos han ganado un lugar destacado debido a sus numerosos beneficios para la salud. Entre las opciones más conocidas se encuentran las nueces y las almendras, pero hay un fruto seco que destaca por su contenido excepcional de nutrientes, especialmente vitamina C. Se trata de las castañas de cajú, también conocidas como anacardos o nueces de la India.

Originarias de Brasil, aunque ampliamente cultivadas en India, las castañas de cajú son una verdadera joya nutricional. Uno de sus atributos más notables es su sorprendente contenido de vitamina C. Este fruto seco contiene hasta cinco veces más vitamina C que una naranja, lo que lo convierte en un aliado poderoso para fortalecer el sistema inmunológico, según detalla Mayo Clinic. Además, la vitamina C es esencial para la salud de la piel, ya que promueve la producción de colágeno, una proteína que mejora la elasticidad y firmeza de la piel, combatiendo así los signos del envejecimiento.

¿Qué beneficios tienen las castañas de cajú?

Pero los beneficios de las castañas de cajú no se detienen ahí. Este fruto seco es también una excelente fuente de ácidos grasos insaturados, los cuales son conocidos por su capacidad para reducir los niveles de colesterol en la sangre. Al consumir castañas de cajú regularmente, se puede mejorar la salud cardiovascular y disminuir el riesgo de enfermedades del corazón. Además, su contenido de magnesio juega un papel crucial en el control de los niveles de glucosa en la sangre, lo que ayuda a prevenir la diabetes.

Otro componente importante de las castañas de cajú es el cobre. Este mineral es fundamental para la producción de colágeno en el cuerpo, lo que contribuye no solo a la salud de la piel, sino también a la reparación de tejidos y la formación de huesos fuertes. Gracias a su alto contenido de fibra, las castañas de cajú también favorecen la digestión y ayudan a mantener un peso saludable al generar una sensación de saciedad.

En cuanto a la cantidad diaria recomendada, una porción de aproximadamente 18 gramos, lo que equivale a unas 18 castañas de cajú, es considerada adecuada para los adultos. Esta cantidad proporciona 5 gramos de proteína, 6,75 gramos de grasa monoinsaturada, 2,22 gramos de grasa poliinsaturada, y alrededor de 83 miligramos de magnesio, además de ser rica en fibra y calcio.

