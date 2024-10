El asombroso remedio con vinagre de manzana para eliminar el frizz del cabello

No hay quien no se preocupe por el estado de su pelo. Cuando buscamos lucir mejor, terminamos gastando fortuna en tratamientos capilares que no surten el efecto que desearíamos. Pero la lucha se concentra en el frizz, el cual nos parece imposible dominar. Sin embargo, se conoció una fórmula especial que dejará este problema atrás.

Se trata de un remedio que se realiza con elementos que muchos tenemos en nuestro hogar. Si el vinagre de manzana se emplea correctamente, tu pelo no solo lucirá brilloso, sino también sano, ya que además del aspecto es importante enfocarse en la salud capilar.

Pero, ¿qué es el frizz? ¿Qué lo provoca? Según explica el sitio web de la reconocida empresa de cosméticos francesa L’Oréal, el frizz o encrespamiento es un cabello que no se alinea con el demás pelo circundante, sino que se levanta o se riza de forma independiente, creando una textura difusa o irregular, difícil de dominar.

Foto: Pexels

Tal como señalan, el principal causante es la falta de hidratación, de ácidos grasos esenciales y de proteínas. “Otra causa importante de la formación de frizz es que, en el día a día, el cabello se encuentra en un estado ‘aniónico’, o sea, con carga eléctrica negativa lo que hace que se enrede y, cuando el cabello es sometido a algún tipo de fricción, se genera ‘electricidad negativa o estática’ la que queda concentrada en la fibra capilar. Estas cargas ‘estáticas’ hacen que las fibras capilares se rechacen entre sí, dando como resultado el frizz: el cabello luce desordenado y rebelde”, remarcan.

En ese sentido, factores como el clima húmedo, el uso excesivo de calor en herramientas de peinado, productos químicos agresivos y la falta de hidratación contribuyen a su aparición.

Cómo se prepara el remedio casero con vinagre de manzana

Ingredientes: dos cucharadas de vinagre de manzana orgánico y una taza de agua. Opcional: unas gotas de aceite esencial de tu preferencia para añadir fragancia

orgánico y una taza de agua. Opcional: unas gotas de de tu preferencia para añadir fragancia Preparación: mezcla el vinagre de manzana con el agua en un recipiente o botella con atomizador. Si decides usar aceite esencial, agrega unas pocas gotas a la mezcla y agita bien para combinar.

Después de lavar tu cabello con el shampoo habitual, enjulaga bien con agua. Aplica la mezcla de vinagre de manzana y agua sobre el pelo húmedo, asegurándote de cubrir completamente desde la raíz hasta las puntas . Deja actuar la mezcla durante cinco minutos. Enjuaga con agua fría para sellar la cutícula y aumentar el brillo .

con el shampoo habitual, enjulaga bien con agua. Aplica la mezcla de vinagre de manzana y agua sobre el pelo húmedo, asegurándote de cubrir completamente desde la raíz hasta las . Deja actuar la mezcla durante cinco minutos. Enjuaga con agua fría para sellar la cutícula y aumentar el . Utiliza este enjuague una vez por semana para mantener el frizz bajo control y mejorar la salud general del pelo.

Remedios naturales para combatir el frizz. Foto: Pexels

Cabe destacar que el uso excesivo de calor, como con el secador y la plancha, contribuyen a dañar el pelo, reproduciendo el frizz. Debido a esto, también te recomendamos el producto que evitará que los artefactos de calor que utilices estropeen tu pelo.

Según un análisis publicado en ACS Omega, el aceite de uva es especialmente valorado por su alta concentración de vitamina E y ácidos grasos esenciales, que nutren el cuero cabelludo y trabajan en conjunto para prevenir la caída del cabello y minimizar los daños causados por el ambiente.

La producción de este aceite comienza con la recolección y limpieza de las semillas de uva, que luego se secan y se someten a un prensado frío. Este método conserva las propiedades naturales del aceite, crucial para mantener su efectividad en el cuidado del cabello, por esto es que se recomienda colocar unas gotas de aceite de uva antes de usar herramientas que apliquen calor sobre el pelo.





