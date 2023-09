Efemérides 15 de septiembre: Lo que pasó un día como hoy

EL UNIVERSAL te comparte algunos de los hechos más importantes de México y el mundo.

¿Sabías que?

El 15 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Linfoma, una enfermedad que se desarrolla en las células del sistema linfático. Esto fue para aumentar el conocimiento sobre esta enfermedad que por iniciativa de la institución de Lymphoma Coalition. Este padecimiento aqueja a los adultos mayores de 50 años. Cada año se diagnostican 350,000 casos nuevos, de los cuales 250,000 fallecen a causa del linfoma.

Por otro lado en México pasaba lo siguiente:

1829.- El Presidente Vicente Guerrero expide un decreto para abolir la esclavitud.

1854.- En solemne función se cantó por primera vez el Himno Nacional Mexicano en el Teatro Santa Anna.

1959.- Se inauguró la Casa de Lago “Juan José Arreola”

Se conmemora el Grito de Independencia.

Datos curiosos

- Nace Agatha Mary Clarissa Miller, autora británica de best sellers policiales, mejor conocida como Agatha Christie. Algunas de sus obras han sido llevadas al teatro y al cine.

- En 1894, nació Jean Renoir, director, guionista, productor cinematográfico y escritor francés.

- La banda musical británica Queen lanzó su canción Who Wants to Live Forever.

