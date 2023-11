Día Mundial de la Diabetes: ¿Cuál es la diferencia entre el tipo 1 y 2?

Este 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, una oportunidad para crear conciencia sobre el impacto de este padecimiento en la salud de las personas.

Aunado a ello, busca también destacar las oportunidades que existen para fortalecer la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la diabetes.

¿Por qué se celebra cada 14 de noviembre el Día Mundial de la Diabetes?

La efeméride fue creada en 1991 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Federación Internacional de la Diabetes en respuesta al aumento de la preocupación por la creciente amenaza para la salud que representa la enfermedad.

La fecha fue elegida en honor al nacimiento de Frederick Banting, un médico e investigador canadiense quien descubrió la insulina en 1921 junto a su colega Charles Best.

¿Cuál es la diferencia entre diabetes tipo 1 y 2 y cómo se detecta?

Existen dos tipos principales de diabetes: tipo 1 y tipo 2.

De acuerdo con el sitio healthline, ambos tipos de diabetes son enfermedades crónicas que afectan la forma en la que tu cuerpo regula el azúcar en la sangre, o la glucosa. La glucosa es el combustible que alimenta las células de tu cuerpo, pero para entrar a tus células, necesita una llave. La insulina es esa llave.

Las personas con diabetes tipo 1 no producen insulina. Es como si no tuvieras la llave.

Las personas con diabetes tipo 2 no responden a la insulina tan bien como debieran y posteriormente con la enfermedad, con frecuencia no producen suficiente insulina. Eso es como que tuvieras una llave que no sirve.

Ambos tipos de diabetes pueden causar niveles de azúcar en la sangre crónicamente altos. Eso aumenta el riesgo de complicaciones de la diabetes.

Las personas con diabetes tipo 1 y tipo 2 también pueden experimentar irritabilidad, cambios de humor y pérdida de peso involuntaria.

