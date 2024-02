Día Bisiesto: ¿Qué pasa con una persona que nació el 29 de febrero?

Este jueves 29, es considerado como día bisiesto, ya que cada cuatro años, en el calendario se marca un día más al mes de febrero.

Esta modificación al calendario tiene su origen en las antiguas civilizaciones, específicamente en Roma.

El año bisiesto se produce debido al movimiento que tiene la Tierra . El planeta no siempre tarda 365 días en orbitar al sol, pues en realidad, le toma 365 días, 5 horas, 48 minutos y 56 segundos más hacerlo.

¿Qué pasa con una persona que nació el 29 de febrero?

Todos nos hemos preguntado en alguna ocasión ¿qué pasa con las personas que nacen un 29 de febrero?

Las personas que nacen en un año bisiesto, tienen varios problemas para obtener algunos de sus documentos, como el acta de nacimiento, curp, etc, ya que el Registro Civil no reconoce este día como una fecha válida.

Cuando los padres o una persona se van a registrar, las autoridades les proporcionan dos opciones: la primera es registrar a la persona como si su cumpleaños fuera el 28 del mes o bien registrarla el 1 de marzo, pues como ya se dijo anteriormente, no validan esta fecha.

¿Cómo surgió el año bisiesto?

El emperador Julio César (40 a.C.) fue a quien se le ocurrió crear el año bisiesto, pero a pesar de este ajuste en el calendario, las cifras no eran precisas.

En el año 1582, el calendario gregoriano (promovido por el papa Gregorio XIII) sustituyó al Juliano, y reajustó el desfase. Añadió excepciones a los años bisiestos, por lo que no lo serán los años múltiplos de 100, salvo si son divisibles por 400.

Dando por resultado que el año de 1900, que debió ser bisiesto, no lo fue, pues aunque es múltiplo de 100, no es divisible por 400; pero el año 2000 sí lo fue, pues es múltiplo de 100 y divisible por 400. Con este entendido, los años 2100 y 2200 no serán bisiestos.

