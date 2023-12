Dhasia Wezka envía mensaje tras revelar que sufrió violencia de niña: les pido que no tiren "hate"

Luego de que la influencer mexicana Dhasia Weska reveló en un video para el canal de "UnTalAlfredo" que vivió violencia doméstica en su niñez por parte de su padre. En las últimas horas su nombre ha sido tenendecia en las redes sociales.

Tras hacerse viral estas declaraciones, la influencer comenzó a recibir mensajes tanto positivos como negativos, por lo que decidió poner un alto, y por medio de cuenta de X, antes Twitter, exigió respeto.

“Mis traumas me ocasionaron problemas mentales y mucha depresión, yo también he actuado mal y he lastimado personas, es parte de mi aprendizaje. No soy una santa, nadie es un santo. Les pido de corazón que no tiren hate, solo a mi papá, ese si es un pendej*.”, expresó.

¿Qué le pasó a Dhasia Weska en su niñez?

En el podcast titulado “Chisme Dhasia: mi historia de vida”, la youtuber narró los momentos de horror que vivieron ella y su familia a lado de su padre, a quien lo tachó de ser un “hombre violento”.

“Mi papá tomaba a diario, era muy agresivo y le teníamos mucho miedo, golpeaba casi todos los días a mi mamá, a nosotras. Recuerdo una vez que de un golpe que mi papá le dio a mi hermana en la cara, ya no pudo ir dos semanas a la escuela"

"Los golpes eran brutales, empezó a crecer muchísimo más todo, era encontrar a mi mamá con sangre e inconsciente.”, relató

Así mismo, recordó que su papá les quitaba la ropa en la regadera a ella y a sus hermanas para pegarles hasta el cansancio con un cinturón de piel.

Pero eso no fue todo, también agregó que en la noche no podían salir de su cuarto, ya que según su papá era un tiempo para él.

"Literal, empezamos a hacernos pipí en la cama de mi hermana la chiquita porque era la chiquita y era como más normal que ella se hiciera pis en la cama y ya apestaba horrible, nos pusieron bacinicas adentro de plástico, adentro del cuarto para que podamos hacer pipí". puntualizó

