Descubre los regalos ideales para fomentar la creatividad, según psicólogos

Con la llegada de la Navidad, también llega la emoción de intercambiar regalos que llenan de alegría a nuestros seres queridos. Este año, opta por regalos que vayan más allá de lo convencional y fomenten la creatividad de los niños, inspirando momentos inolvidables y experiencias únicas.

El juego no es solo diversión, es una herramienta invaluable en el desarrollo de los niños, influyendo positivamente en el cerebro, el lenguaje, la comunicación y la creatividad. Según un informe clínico de la Asociación Americana de Pediatría respalda que jugar con ambos padres y otros niños es esencial para formar cerebros, cuerpos y vínculos sociales sólidos.

La psicóloga Paola Braslavsky destaca la importancia de escuchar al niño, comprendiendo lo que le entusiasma. Al elegir regalos, se debe considerar si el objeto es adecuado y pertinente para la edad del niño, evitando dispositivos electrónicos para menores de cuatro años.

Por su parte, la doctora Claudia Amburgo sugiere adaptar los regalos a los intereses de los niños, ya sea juegos deportivos, de mesa o incluso experiencias en familia. Además, recomienda estar atentos al tiempo de exposición a pantallas, ya que más de dos horas diarias pueden afectar los vínculos y el aprendizaje.

“A veces hay padres que no saben lo que le gusta a los chicos. No están comunicados y no conocen lo que les gusta a sus propios hijos. Y lo esperable es que los chicos pidan lo que les gustaría. A veces los adolescentes quieren ropa, y celulares y eso depende de cada familia, pero también hay que ver con qué frecuencia de uso. Lo más importante es escuchar a los niños para discernir su deseo”, señaló.

Ofrecer tiempo de calidad para jugar es un regalo significativo que contribuye al desarrollo emocional y vincular de los niños, por eso especialistas del Área de Lenguaje del Hospital de Clínicas de la UBA resaltan que muchos adultos no tienen tiempo para cumplir con esto, a pesar de reconocer su importancia.

“Los motivos frecuentes son la falta de tiempo, pensar que el único que tiene que jugar es el niño o no saber cómo hacerlo, qué juguetes o cosas pueden utilizar que sean interesantes. Otra situación habitual es que muchas veces el adulto quiere comandar el juego cuando hay que encontrar un punto de equilibrio para que el niño sea activo, en función de sus necesidades y su desarrollo”, señaló la licenciada en Fonoaudiología Patricia Villalba, coordinadora del equipo de Lenguaje del hospital.

Juguetes recomendados

En la elección de juguetes, se sugiere considerar la etapa de desarrollo del niño. Desde juguetes sensoriales para los más pequeños hasta juegos de roles y juegos de mesa a medida que crecen. Se destaca la importancia de juegos que estimulan la inventiva, la construcción y la expresión emocional.

Este año, al intercambiar regalos para navidad, regala experiencias de juego, tiempo de calidad en familia y oportunidades para que los niños exploren su creatividad y desarrollo de manera integral.