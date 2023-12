Descubre las plantas de interior que no necesitan luz

Existen multitud de opciones para decorar tu hogar con plantas, aunque no cuentes con mucha luz natural y no tengas un jardín. La lista de plantas de interior resistentes es extensa y ofrece posibilidades para todos los gustos. Además, muchas de ellas sólo requieren cuidados sencillos y no es necesario convertirse en una experta en botánica para atenderlas.

Hay varias plantas de interior que toleran bien las condiciones de baja luminosidad. Fuente: Freepik.

La tendencia creciente de aficionados a las plantas, evidenciada por la comunidad de #PlantTok en TikTok, subraya la importancia de las plantas en la decoración y cómo estas pueden adaptarse a diversos entornos.

En la era de las ciudades y espacios reducidos, las plantas no solo embellecen, sino que también contribuyen a la salud mental y física, proporcionando un toque de naturaleza y frescura.

Claves para el cuidado de plantas con poca luz:

Aunque algunos hogares carezcan de luz natural, existen plantas tropicales, originarias de zonas con poca luz solar, que se adaptan perfectamente a estas condiciones. Solo debes ajustar la frecuencia de riego, ya que la falta de luz dificulta la evaporación del agua y puede pudrir las raíces. Además, de mantener la humedad rociando las hojas con un spray de agua.

15 Plantas de interior que adoran la sombra

Bromelias: Esta planta que aporta colores vibrantes, no necesitan luz directa. Potos o Pothos: Es de rápido crecimiento, una planta trepadora que se adapta bien a la sombra. Flor de Paz o Lirio de Paz: Requiere luz indirecta y florece durante todo el año. Sansevieria (Lengua de Suegra): Está planta ideal para principiantes, filtra y purifica el aire. Dieffenbachia o Caña Muda: Con sus grandes hojas se adapta con facilidad a la sombra. Helecho Culantrillo: Es una variedad perfecta para baños o cocinas con poca luz. Aloe Vera: Una planta de muchísimos beneficios que resiste y adapta a ambientes con poca luz. Anturio Rojo: Característica por sus flores llamativas que prosperan en interiores con luz limitada. Zamioculca (ZZ): Fácil de cuidar, resistente y adecuada para ambientes con luz artificial. Begonias: Clásicas y versátiles, ideales para espacios con poca luz, qué no demandan muchos cuidados. Peperomia: Variedades como la peperomia obtusifolia se adaptan a niveles bajos de luz. Son muy fáciles de cuidar y cultivar. Calathea: Requiere luz indirecta y prospera en ambientes húmedos. Clivia: Resistente y decorativa, necesita un mínimo de luz para crecer. Cintas o Malamadre: Una planta duradera que se adapta a la luz indirecta. Menta: Ideal para la cocina, requiere luz moderada y aporta un aroma fresco.

Estas plantas no solo añaden vida a espacios con poca luz natural, sino que también son fáciles de cuidar, convirtiéndolas en opciones perfectas para el interior de sus hogares.





