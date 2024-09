Descubre la particular razón por la que se extinguieron los neandertales, según la ciencia

¿Durante miles de años, los neandertales coexistieron con los primeros humanos modernos, pero hace unos 40,000 años, desaparecieron misteriosamente. La extinción de los neandertales ha sido un tema de intenso debate en la comunidad científica y recientes investigaciones arrojan luz sobre una posible causa clave: ser auténticos ermitaños prehistóricos.

El impacto de la antisocialidad en la extinción de los Neandertales. Fuente: Freepik.

Un equipo de científicos, descubrieron tras analizar restos encontrados en una cueva francesa, qué el ADN de los neandertales mostraba signos de endogamia extrema. Esto se debe, que en lugar de socializar y mezclarse, vivían en pequeños grupos familiares cerrados, tan aislados que apenas interactuaban con otros grupos.

Lee también: Cómo transformarte en una persona que transmite buena energía, según experto de Harvard

A medida que pasaban las generaciones, los neandertales se aislaron cada vez más. Su endogamia severa comprometió su salud genética, debilitándolos frente a los cambios climáticos y otras amenazas. Sin conexiones fuera de su pequeño círculo, cada obstáculo era más difícil de superar. Finalmente, esta falta de diversidad y aislamiento extremo los llevó a la extinción, mientras que los Homo sapiens seguían evolucionando.

El estudio, publicado en Cell Genomics bajo el título "Long genetic and social isolation in Neanderthals before their extinction", destaca que los Homo sapiens, al tener una red social más amplia y avanzada, pudieron intercambiar conocimientos y sobrevivir en entornos más diversos, mientras que los neandertales, más aislados, enfrentaron dificultades crecientes para mantenerse.

El impacto de la antisocialidad en la extinción de los Neandertales. Fuente: Freepik.

Lee también: Esta es la cercana fecha del fin del mundo, según experto de Harvard

La extinción de los neandertales sigue siendo un recordatorio de cómo la capacidad para adaptarse y evolucionar frente a los cambios sociales es crucial para la supervivencia. Mientras seguimos descubriendo más detalles sobre su historia, su desaparición nos invita a reflexionar sobre nuestra propia capacidad de enfrentar los desafíos actuales.