Derribamos 5 mitos comunes sobre el consumo de huevo

El huevo es un alimento versátil y altamente nutritivo, pero a lo largo del tiempo han circulado varios mitos que pueden llevar a malentendidos sobre su consumo. Desmitificar estas creencias es un paso importantísimo para que las personas puedan disfrutar de los beneficios de este alimento sin preocupaciones innecesarias. ¿Estás listo para descubrir la verdad?

Los 5 mitos más comunes sobre el consumo de huevo

El huevo aumenta el colesterol

Aunque los huevos contienen colesterol, no se ha demostrado que su consumo eleve significativamente los niveles de colesterol en la sangre. La principal causa del aumento del colesterol en la sangre son las grasas saturadas y las grasas trans, que no se encuentran en grandes cantidades en los huevos. Además, los huevos contienen grasas insaturadas, que son beneficiosas para la salud. Por lo tanto, disfrutar de un huevo al día no debería ser motivo de preocupación para la mayoría de las personas.

Los huevos marrones son más nutritivos

La diferencia de color en la cáscara del huevo no tiene relación con su valor nutricional. Esta distinción se debe a la raza de la gallina que lo pone: las gallinas de razas marrones ponen huevos con cáscara de color, mientras que las gallinas blancas ponen huevos de cáscara blanca. En términos de nutrientes, los huevos blancos y marrones son prácticamente idénticos.

Es seguro comer huevos crudos

Consumir huevos crudos o parcialmente cocidos puede ser peligroso debido a la posibilidad de contaminación con Salmonella y otras bacterias. Cocinar los huevos de manera adecuada elimina este riesgo y permite disfrutar de sus beneficios nutricionales sin comprometer la seguridad alimentaria.

Los huevos deben lavarse antes de guardarlos

Este mito puede ser contraproducente, ya que elimina la fina película protectora de la cáscara que actúa como barrera contra la entrada de microorganismos. Es recomendable lavar los huevos justo antes de consumirlos, asegurándose de secarlos adecuadamente con papel de cocina desechable para evitar cualquier contaminación.

Es mejor consumir solo las claras

Si bien las claras de huevo son una excelente fuente de proteínas, desechar las yemas es un desperdicio de nutrientes valiosos. Tanto la clara como la yema contienen una combinación única de nutrientes, y disfrutar de huevos enteros en tu dieta es beneficioso. Además, los huevos son una fuente económica y versátil de proteínas, lo que los convierte en una opción saludable y accesible.

