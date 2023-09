De Sonora a Estocolmo; Bahía de Kino inspira “Shrimply the best”, proyecto de estudiantes que brillan en Europa

Carlos Erquizio Salazar y Fernando de Silva Hernández, estudiantes de PrepaTec Sonora, nunca se imaginaron que una excursión a la Bahía de Kino sería inspiración para el proyecto que los llevó a ganar el Premio Nacional Juvenil del Agua y posteriormente el Stockholm Junior Water Prize, que los haría brillar en México y Europa.

En entrevista con EL UNIVERSAL, los jóvenes reconocen que están parados “en el borde del cañón y lo más impresionante está por venir”, luego de que tras la victoria obtuvieron una beca de seis meses por la UNAM para seguir con el desarrollo de su proyecto que versa sobre tecnología “biofloc” para reducir la contaminación y salvaguardar los ecosistemas en el Golfo de California.

Si bien esta tecnología ya era existente, su proyecto “Shrimply the best”, propone específicamente minimizar los contaminantes en las granjas de camarones y con ello aumentar la producción, al tiempo que también se evita el desperdicio de miles de litros de agua.

Los ganadores del concurso internacional sobre el agua, Carlos Erquizio Salazar y Fernando de Silva Hernández. Foto: Especial

“Por definirlo simple, un proceso que se puede aplicar en las granjas de camarones para minimizar los contaminantes que salen de ellas y aumentar la producción de camarón en sí”, compartió, Fernando de Silva.

Mientras que Carlos Erquizio agregó que la visita a la bahía les arrojó un dato decisivo para su investigación: “para recolectar 1 kilogramo de camarón en la pesca abierta era necesario pescar otros 15 de otras especies en la pesca abierta”.

Además de que “para producir 1 kilogramo en las granjas camaronícolas son necesarios 60 mil litros de agua. Y ahí empezamos a investigar y dimos con el proyecto”.

Felicitamos a Carlos Erquizio Salazar y Fernando de Silva Hernández, representantes de México 🇲🇽 en el #StockholmJuniorWaterPrize2023 🇸🇪 por ganar el premio People's Choice Award por su proyecto “ Shrimply the best” . Sin duda una muestra más del talento juvenil mexicano! 🇲🇽🏆👏🏼 pic.twitter.com/3mdAmtygWy — Embajada de México en Suecia (@EmbaMexSue) August 22, 2023

Los estudiantes reconocen que una vez avanzada la parte teórica, ha llegado el momento de que el proyecto se concrete de forma física, para proponerlo a especialistas y que se aplique a gran escala, para lo que recibieron una beca de seis meses por la UNAM.

“Trabajamos con todo lo teórico, otra vez como mencionaba, utilizar esa beca, trabajar en el proyecto demostrativo, con la UNAM, ponernos de acuerdo con productores locales y adquirir conocimiento más especializado para poder realizarlo y hacer las modificaciones necesarias para que realmente funcione en una escala comercial”.

“Vamos a estar muy contentos de colaborar en lo que se nos indique. En términos de nosotros ir a una granja camaronícola a aplicar el proyecto es algo complejo, porque otra vez, con lo que nosotros trabajamos es teórico, entonces no tenemos el conocimiento especializado como para ir y aplicar un sistema de esta escala, es algo muy delicado”.

¿Qué sigue para Carlos y Fernando tras ganar el Stockholm Junior Water Prize?

Ahora que la euforia por la premiación del también conocido como Premio Nobel del Agua para Jóvenes ha pasado, Carlos Erquizio sí se ve ahondando en el tema de la investigación, sobre todo en la tecnología “flocponics”, que combina el biofloc, sobre el que versa su proyecto “Shrimply the best” y la acuaponia: “ésta utiliza el agua tratada con la tecnología “biofloc” y la utiliza para alimentar a las plantas de la acuaponia”.

Mientras que Fernando de Silva consideró que el proyecto no ha terminado, “De hecho vamos a la mitad, si me preguntas a mí. Entonces vamos a seguir investigando absolutamente, después de eso sí me gustaría algo en el tema”.

Los jóvenes se mostraron agradecidos con las personas involucradas en la organización de la convocatoria inicial, así como con la Embajada de Suecia en México y el Centro Regional de Seguridad Hídrica de la UNAM, además de sus patrocinadores.

Carlos Erquizio y Fernando De Silva, "Shrimply The Best". / Foto: cortesía.

“Entiendes que estás parado en el trabajo de mucha gente. No estás ahí solo, vas representando un país y todo un país trabajó en poderte hacer llegar ahí, entonces sin duda alguna muy agradecidos con todas las personas involucradas en el desarrollo del proyecto, personas e instituciones”, dijo Fernando.

A lo que Carlos agregó: “Muy impresionado de todo lo que es posible, todo lo que puede lograr México trabajando en equipo con una meta y pues eso, ganar el concurso en la sección de People Choice Awards pues lo demostró”.

Además compartieron que fueron invitados al Premio Mexicanos Brillando por México que se realizará en Ciudad de México y reconoce a personajes de liderazgo por aportaciones ciudadanas.

Carlos Erquizio y Fernando de Silva agradecidos por la oportunidad

Pero, para los estudiantes de preparatoria participar en la convocatoria del Premio Nacional Juvenil del Agua, eliminatoria nacional del Stockholm Junior Water Prize que organiza el Stockholm Water Institute (SIWI) no fue una casualidad.

Su maestra, Elsa Catalina Olivas, a quien no dudaron en reconocer, les envió la convocatoria y los guió durante el proyecto que finalmente los llevó a poner en alto el nombre de México en Suecia.

“Es un apoyo impresionante de la familia, de los amigos, la gente involucrada. Y llegas aquí y claro que verles la cara a todas las personas que te felicitaron y te vuelven a felicitar es fabuloso, no tanto porque te estén felicitando a ti, sino porque lograste hacer que el nombre de tu país brille y levantaste tu bandera”, agregó Fernando.

Shrimply The Best, estudiantes sonorenses ganan Premio Nacional del Agua. / Foto: cortesía

