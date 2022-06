David Zepeda, Nodal y el ¿mal uso de la ley Olimpia?

Desde hace unas horas, el supuesto coqueteo entre David Zepeda y sus fans ha dado de qué hablar más allá del cotiquelleo que rodea a la farándula.

Recientemente circuló un video en el que se observa al actor enviándole un mensaje a una mujer que supuestamente está en Cancún.

Frente al espejo y con un "Oh yeah" muy peculiar, Zepeda generó burlas y memes, pues algunos cibernautas consideraron su "forma de ligar" anticuada y nada sexy.

"Cómo estás, mi amor, cómo va Cancún, cómo está tu familia. Te mando besos. Me encantaría verte personalmente muy pronto. Cuídate, hermosa. Quedaste espectacular con esos piercings. Oh yeah".

Otra cibernauta compartió una supuesta conversación que tuvo con el protagonista de telenovelas como "Vencer al desamor", en la que el actor la habría invitado a su casa a ver películas y comer.

Sin embargo, la trama dio un giro hoy cuando el David Zepeda escribió un amago en su cuenta de Instagram.

"A quien revele, divulgue o utilice indebidamente o en perjuicio de otro, información o imágenes obtenidas en una intervención de comunicación privada, se le aplicará sanciones de seis a doce años de prisión y de trescientos a seiscientos días de multa", dice su historia más reciente.

Y es que el actor hace referencia a la ley Olimpia que que sanciona la violencia digital.

Sin embargo, Zepeda no es el único famoso que ha estado en la conversación por la ley Olimpia. Recientemente, feministas han pedido que Christian Nodal sea castigado por filtrar conversaciones privadas con su exnovia, Belinda.

Hace unas semanas, el cantante de "Botella tras botella" estalló en redes sociales, pero esta vez contra los papás de su exprometida, a quienes acusa de recoger los frutos de su hija "hasta dejarla sin nada".

A través de una publicación de Twitter, Nodal compartió una captura de pantalla en la que se lee a Belinda preguntándole si no le va a llegar algo de dinero, además de lo de sus papás para arreglarse los dientes.

“Amor, ¿crees que me pueda arreglar los dientes esta semana, o sea, no te va a llegar algo de dinero esta semana, aparte de lo de mis papás, para que me los pueda arreglar?” escribió vía Whattsap la cantante y actriz de "Bienvenidos a Edén", lo que fue publicado por su expareja.

Otro famoso que aseguró que no dudará en utilizar la ley Olimpia es Gabriel Soto, de quien se filtraron fotos sexuales hace un tiempo.

"No voy a hablar mucho del tema, lo único que quiero decirles es que me siento muy vulnerable por la manera en que se violó mi intimidad; y dejar en claro que esto pasó hace muchos años", dijo Soto en un video.

Gustavo Herrera, abogado de Soto, indicó a un semanario que en el Senado de la República se está trabajando para dejar claro el delito en el Código Penal Federal. Y apuntó que aunque el proteger a la mujer es el motor de la ley, no se debe olvidar de los hombres.

El origen de la ley Olimpia

Sin embargo es importante hablar del origen de la ley Olimpia, que castiga la pornovenganza y surgió a raíz de la experiencia de la ahora activista, Olimpia Coral.

Olimpia Coral Melo Cruz tenía 18 años cuando un video sexual difundido por su exnovio acabó con su reputación de "niña promesa".

Todos en su pequeña ciudad, Huauchinango, en Puebla, hablaban del video en el que ella salía desnuda.

La conocían como "la gordibuena de Huauchinango", una forma despectiva de definir al cuerpo de una mujer con curvas.

Su novio, con quien llevaba seis años y con quien había hecho el video, pero que no se identificaba en el mismo, negó que fuera él quien lo divulgó.

"Olimpia se encerró en su casa por ocho meses e intentó suicidarse en tres ocasiones", según le contó ella a la BBC.

Tras la publicación del video, Olimpia comprendió que lo sucedido era un delito sexual y se enfocó en tipificarlo, mediante la redacción de una iniciativa de ley para castigar la violencia digital, que estructuralmente se da en conra de las mujeres, pues son ellas quienes más padecen la pornovenganza.

¿Qué es la ley Olimpia?

Son un conjunto de reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal Federal, que buscan reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales, también conocida como ciberviolencia.

¿Qué es la violencia digital?

Son actos de acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, mensajes

de odio, vulneración de datos o información privada realizados mediante el uso de tecnologías. Además de la difusión de imágenes, audios o videos —reales o simulados— del contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento.

¿Qué es la violencia mediática?

Son actos realizados a través de cualquier medio de comunicación que promueven directa o indirectamente estereotipos sexistas, apología de la violencia contra las mujeres y las niñas, producen o permiten la difusión de discurso de odio sexista y discriminación de género o desigualdad entre mujeres y hombres.

¿Cuáles son las sanciones?

La “Ley Olimpia” contempla sanciones de tres a seis años de prisión para quienes realicen estas acciones y multas que van de 500 a 1,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA). En 2021 la UMA tiene un valor de 89.62 pesos diarios, según el Inegi.

Lee también Ley Olimpia: Qué hacer si publican tus nudes en internet

Lee también Difundía “packs” de 3 excompañeras de secundaria: es el primer procesado por Ley Olimpia en Sonora