Luego de que el pasado mes de marzo, Dani Flow, mejor conocido como el “Rey del Morbo” reveló en un videoclip durante uno de sus shows que iba a convertirse en padre por segunda vez, donde también aprovechó esa ocasión para sensibilizar al público sobre su relación poliamorosa y pedir respeto por la misma. Este lunes 29 de julio, anunció el nacimiento de su segunda hija, Jovaline, fruto de su relación con su novia Valeria Zepeda.

Lee también: Dani Flow celebra el Baby Shower de su segunda hija en compañía de su esposa y su novia

Así presumió Dani Flow el nacimiento de su segunda hija

El cantante de reguetón utilizó su cuenta de Instagram para compartir una serie de fotografías del acontecimiento, incluyendo una imagen familiar con un diseño animado en la que aparece junto a Valeria Zepeda, su esposa Jocelyn Lino y su hija mayor, Lucy.

En la publicación, el reggaetonero no solo celebró la llegada de su nueva hija, sino que también aprovechó para presentar su próximo proyecto musical. En su mensaje, escribió lo siguiente: “Hoy nació mi hija Jovalie y en septiembre mi hijo ‘El rey del morbo’ con 16 canciones top level, atentos”.

El artista, cuyo nombre real es Víctor Daniel Valladares Barrientos, ha enfrentado críticas en redes sociales debido a su relación poliamorosa con su esposa Jocelyne y su novia Valeria. Sin embargo, a pesar de estos comentarios, parece ser que actualmente la relación mantiene una estabilidad, gracias al nacimiento de su nueva hija.

Lee también: Dani Flow anuncia que será papá por segunda vez, ahora junto a su novia

Dani Flow celebra el nacimiento de su segunda hija. Foto: Redes sociales

Cabe recordar que en una entrevista con el youtuber Gusgri, el interprete de "Martillazo" reveló que fue él quien propuso a su esposa aceptar una relación poliamorosa.

En aquella ocasión explicó que, dado que pasaba mucho tiempo fuera de casa, deseaba que su nueva pareja proporcionara compañía en su ausencia. Además, mencionó que ambos acudieron a un psicólogo para recibir orientación y apoyo en la gestión de su dinámica familiar.

“Llegó el momento en donde ya estoy saliendo de mi casa y mi esposa se queda sola, ella me empieza a demostrar inconscientemente que no está cómoda con esa vida. Yo no espero que los problemas avancen, sino que trato de arreglarlo rápido. Mi idea era que existiera otra persona para que pudiera cubrirme", expresó.

También te interesará:

Las 15 mejores frases de “El Principito” que son lecciones de vida

Descubre qué tipo de insomnio padeces y cómo curarlo

El mejor postre que puedes comer de noche, porque tiene melatonina y ayuda a dormir rápido

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv