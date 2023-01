Dan eutanasia a sapo con tamaño récord: la triste historia de "Toadzilla"

Una guardabosque de un parque en el noreste de Australia encontró un sapo de caña, también conocido como sapo gigante, de 2.7 kilos, informaron este viernes fuentes oficiales, que agregaron que el "monstruoso" animal ha sido "removido de la naturaleza".

El anfibio, una de las especies más tóxicas para otros animales y considerado una amenaza para la fauna australiana, fue hallado la semana pasada en el Parque Nacional de Conway, en el estado de Queensland, cuando la guarda forestal Kylee Gray recorría el local y una serpiente le obligó a detener el vehículo en el que se desplazaba.

"Me agaché y agarré el sapo de caña y no podía creer lo grande y pesado que era", dijo Gray, citada en un mensaje publicado en las redes sociales del Departamento de Medio Ambiente y Ciencia de Queensland, en el noreste del país.

La institución explicó que algunos sapos de caña, que suelen pesar cerca de medio quilo, sí pueden llegar a medir 26 centímetros y pesar 2.5 kilos y aseveró que un ejemplar como el encontrado "se comerá cualquier cosa que le quepa en la boca", lo que "incluye insectos, reptiles y pequeños mamíferos".



