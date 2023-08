Cuidado con los “montaviajes”: así operan las estafas en vacaciones

Las vacaciones llegaron y con ellas la época perfecta para los estafadores que se aprovechan de la voluntad viajera. La Policía Cibernética de la Ciudad de México ha alertado por los fraudes que se presentan en esta época del verano y que tienen como común denominador el internet.

En entrevista con EL UNIVERSAL llamó a estar atentos de los “montaviajes” y dio a conocer qué son y cuál es su modus operandi.

“Los montaviajes, ahorita las personas, pues quieren salir de vacaciones, y buscan a lo mejor ofertas de viajes a bajo costo, atractivas o se dejan guiar por la publicidad que no es real, por páginas fraudulentas o páginas phishing”, advirtió Fátima Colín, suboficial de la Unidad de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Durante el periodo de vacaciones el patrón deberá de cubrir el salario ordinario que comúnmente perciben los trabajadores durante los días que disfrute las vacaciones. Foto: Pixabay

¿Cuál es el modus operandi de los “montaviajes”?

De modo que las personas que estén en busca de ofertas en paquetes vacacionales deben estar atentas. Sí se ve muy bien, más vale desconfiar.

De acuerdo con la suboficial Fátima Colin, los estafadores colocan ofertas muy atractivas en páginas de internet o perfiles de redes sociales que se asemejan a páginas de marcas establecidas. Además tienden a robar imágenes e identidad de esos sitios para verse “confiables”.

Pero no es todo. Una vez que lograron enganchar al cliente, le piden hacer algún depósito y solicitan datos personales que supuestamente les sirven para validar la reservación.

“Toman esas fotos de esas páginas o de otras cadenas de viajes oficiales. Toman esas fotografías y hacen páginas falsas y hacen a las personas creer que son reales. Al final puede que pidan un adelanto, que les pidan algún dato personal para que sigan creando el vínculo”, comentó.

Lee también Vacaciones de verano 2023: ¿Cuándo inician y acaban?

Una vez que la víctima ha caído con los “montaviajes”, estos dejan de contestar los mensajes y en ocasiones incluso cierran las páginas web o de redes sociales.

Los ciberdelincuentes pueden hacerse de millones de registros al atacar a una gran empresa. Imagen: Unsplash

Y no, la renta de departamentos y casas en aplicaciones que simulan ser Airbnb u otras, no están exentas.

“Cuando tú sales de vacaciones a veces pides un hospedaje, una casa, no un hotel. Un departamento, y al final la publicidad es falsa, entonces tú llegas y a lo mejor no existe. La persona con la que hiciste el vínculo tampoco existe y bueno, no te cercioraste de la persona y nada más depositaste”, agregó.

La Policía Cibernética indicó que si bien ellos lanzan alertas en el sitio de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México (SSC), también es necesario que las personas estén pendientes de las redes sociales de la dependencia.

Esas alertas que se lanzan, como la de los "montaviajes", pretenden alertar a la población sobre los fraudes de los que puede ser víctima.

Policía Cibernética. / Foto: Selene Alonzo Romero.

¿Qué recomendaciones seguir no caer con los montaviajes?

La Policía Cibernética lanzó una serie de recomendaciones para que los usuarios de Internet y redes sociales no caigan en fraudes como las estafas o el “phishing”, entre las que destacan:

Verificar la información que se consulta en Internet

Revisar la URL de la página en la que se navega y en caso de hallar signos de alerta, reportarla.

Poner atención a los detalles, dado que los estafadores suelen copiar la información de las páginas originales.

Si hay logotipos de alguna empresa conocida, cerciorarse que coincidan con los de la marca original.

Si presenta números de teléfono, hay que revisarlos en Internet para verificar que no sean fraudulentos.

Buscar reseñas sobre la empresa que se está por contratar

Hacer pagos contra-entrega, en lugares públicos y visibles.

No hacer pagos anticipados ni compartir información personal con desconocidos en Internet

No ingresar a enlaces que se compartan vía redes sociales, sobre todo cuando se trata de cuestionarios de datos personales

Fátima Colín de la Policía Cibernética, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, también sugirió a los vacacionistas que se desplazan a la Ciudad de México tener a la mano los números de contacto de la Policía.

En Ciudad de México es posible descargar al teléfono celular la aplicación “Mi Policía”,que permite solicitar apoyo de un uniformado en caso de requerirlo. Cuenta con un apartado de la Policía Cibernética, Policía Turística, Depósito Vehicular, Reglamento de Tránsito y Dirección General de Asuntos Internos, entre otros módulos.

Lee también Calendario SEP: ¿Cuánto duran las vacaciones de verano 2023?

“Tenemos ese mal hábito que seguimos muchas páginas; futbolistas, cantantes, actores, actrices, pero nunca seguimos la página de la Policía", lamentó la oficial.

Foto: Archivo/EL UNIVERSAL





Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.





sal