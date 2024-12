Cubana reacciona a juguetería en México y video se hace viral; “eso no existe en Cuba”

A través de redes sociales se viralizó el video de la asombrosa reacción de una mujer cubana al visitar el pasillo de juguetes de una tienda de autoservicio en México, pues además de quedar maravillada por los colores y el realismo de algunos objetos, relató cómo fue su infancia en Cuba, conmoviendo a los internautas.

El Tiktoker @michelcronicas quien es originario de Cuba y actualmente radica en la CDMX, constantemente comparte contenido en la plataforma china sobre su experiencia en un país diferente y los choques culturales que ha vivido.

Asimismo, durante la visita de los padres del creador de contenido, sus reacciones al visitar lugares cotidianos como bancos y centros comerciales, causó gran revuelo en la red.

Cubana reacciona a juguetería en México y video se hace viral

Entre las reacciones más asombrosas de la pareja de cubanos, se viralizó la llegada de la madre del tiktoker al pasillo de juguetes de una tienda de autoservicio, la cual fue descrita como la de una niña en juguetería, pues la señora pudo transportarse a su infancia.

“Yo me acuerdo que cuando era niña, mi padre me buscaba los juguetes en una bodega y eran tres juguetes por niño, ahora eso no existe en Cuba; hace años que no hay juguetes para todo el mundo”, dijo la mujer.

También mencionó que ver tantos juguetes en la tienda le trajo recuerdos tristeza de saber que en su país no hay acceso a ese tipo de objetos.

Ante ello, los usuarios de todas las nacionalidades se conmovieron ante el momento y no pudieron evitar reflexionar en los comentarios:

”Qué maravilla. Sé lo que se siente. Soy venezolana en México y aunque no se puede comparar la situación de Venezuela con Cuba, así me sentía cuando llegué a México en 2015”

“Ojalá todos los niños de Cuba pudieran tener un juguete de Navidad. Es triste ver que nuestros niños. A veces nos llenamos de cosas y ya no valoran nada”

“En cuba no tuvimos niñez, ni niña interior también vibra en esos pasillos del super”

“Mi mamá hace lo mismo, dice que es porque nunca tuvo una buena muñeca”

“En las tiendas y los adornos de navidad, nadie se imagina lo que yo deseaba un arbolito”

