Critican entrevista a Silvia Pinal por exponer su estado de salud: "contesta sin sentido"

Silvia Pinal causó controversia en redes sociales, luego de ser entrevistada por un reportero y que le costará responder a las preguntas, previo al reconocimiento que recibió en el teatro Rafael Solana por sus 75 años de trayectoria.

Por medio de la plataforma X, la cuenta @adn40 compartió una breve entrevista a la llamada "Diva del cine mexicano", donde contó cómo se sentía al recibir dicho reconocimiento.

La entrevista fue hecha por el reportero Antonio Castañeda, quien buscó que Pinal respondiera su opinión sobre dicho reconocimiento.

"El privilegio de tener a Doña Silvia, ¿cómo se encuentra?", preguntó el reportero, a lo que la actriz respondió: "Ay pues muy emocionada, no cabe duda que son cosas, emociones muy fuertes, muy difíciles de vencer".

Sin embargo, algo que causó polémica es que en algunas partes de la entrevista Silvia Pinal respondía “sin sentido”.

"Así es doña Silvia, pero usted como siempre, estoica, como toda una diva y el día de hoy, el Gobierno de la Ciudad de México le va a entregar un reconocimiento por más de 75 años de carrera artística en el teatro, cine y televisión, ¿cómo se siente de que sea otro premio más en su carrera?", preguntó Castañeda.

En tanto, la actriz respondió: "Este es diferente, no, no, no es igual, a que ay, ay, ay, no, ni maíz paloma, no te hagas".

¡Qué honor! 👏 @AntonioCastaTv tuvo el placer de entrevistar a Silvia Pinal, la última Diva del Cine de Oro, sobre su trayectoria y sus enseñanzas a lo largo de su carrera artística pic.twitter.com/Tbihu0Jbrm — adn40 (@adn40) April 28, 2024

Tunden a reportero por no dejar en paz a Silvia Pinal

Ante ello, usuarios de la misma red social criticaron las acciones del reportero, pues Silvia Pinal “ya no debería de salir así en público”.

“La señora ya no debería de salir así en público, que sea como muchas otras actrices que ya son personas mayores y mejor optaron por retirarse del ojo público”, “Me dio mucha lástima ver a ésta señora que fue una diva del cine mexicano, ya no entender las preguntas, contestando cualquier cosa”, “Ya no la deberían entrevistar ya no tiene coherencia en lo que dice”, “Ya déjenla en paz. Nos ha dado tanto que es justo que ya NO la molesten”, son algunas reacciones de internautas.

