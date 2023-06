Corona Capital 2023: ¿Cuántas ediciones ha tenido el festival y cuáles son las más gustadas?

Después de meses de espera, la organización del Corona Capital reveló el cartel de la que será la edición 2023. Blur, Arcade Fire, Pulp, The Cure, The Chemical Brothers y muchos artistas más pisarán la tierra Azteca.

La cita será el viernes 17, sábado 19 y domingo 20 de noviembre. Y, como ya es costumbre, se llevará a cabo en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México.

El anuncio de los headliners del Corona Capital provocó nostalgia entre los amantes de la música y es que este año se presentará con una alineación similar a la de su primera edición.

Cartel Corona Capital 2023

¿Cuántas ediciones ha tenido el Corona Capital?

En 2010 se llevó a cabo el primer Corona Capital. Armando Calvillo, director de Mercadotecnia de OCESA, dio origen al festival de música con la intención de reunir a los grupos más importantes del rock.

En aquel entonces Pixies e Interpol ofrecerían un par de conciertos el mismo fin de semana en la CDMX. Por lo que Calvillo decidió que sería una buena idea conjuntar a las bandas, y así nació el festival.

La organización estableció una alianza con la cervecera Corona, convirtiéndose en su primer patrocinador. Desde entonces, año tras año se realiza con todo tipo de géneros musicales.

Hasta el momento se contabilizan 12 ediciones del Corona Capital. Con la excepción del año 2020 y 2021, cuando se presentó la pandemia por Covid 19 y los eventos masivos fueron suspendidos.

¿Cuáles son los Corona Capital más gustados?

-Corona Capital 2010. El festival inició con el pie derecho gracias a una mezcla de artistas internacionales y latinos, como Pixies, Interpol, Regina Spektor, James, White Lies, She’s A Tease, Chikita Violenta, Rey Pila y 60 Tigres.

Foto: Corona Capital

-Corona Capital 2015. En dicha edición la música electrónica se apoderó del evento como nunca se había visto. Calvin Harris, The Libertines, Muse, Pixies, Mew, Ratatat, Fat Boy Slim y Father John Misty pusieron a vibrar a la Ciudad de México.

Foto: Corona Capital

-Corona Capital 2019. Durante este año, la organización apostó por artistas que se encontraban liderando las listas de reproducción de plataformas digitales.

Lo sorprendente de la edición es que trajo consigo una variedad de artistas, desde Travis, The Raconteurs, The B-52’s, Cat Power, Broken Social Scene, Weezer, Franz Ferdinand y Keane.

Foto: Corona Capital

-Corona Capital 2021. La suspensión de eventos masivos supuso un gran reto durante la época de post pandemia.

Para retomar los festejos por la primera década, la organización echó la casa por la ventana con Tame Impala, The Whitest Boy Alive, Twenty One Pilots, Disclosure, St. Vincent, The Kooks, Dayglow y Alfie Templeman.

Foto: Corona Capital

