Consar bromea con regreso de Oasis y recomienda "pensar en el retiro"

Tras 15 años de separación, el pasado 27 de agosto, la legendaria banda inglesa, Oasis, anunció un inesperado regreso a los escenarios durante el 2025, con una gira que promete revivir los años dorados del “britpop” al ritmo de “Wonderwall”, "Don't Look Back in Anger" y “Stand by Me”.

Debido a la reconciliación de los hermanos Liam y Noel Gallagher, las redes sociales explotaron de emoción, pues millones de fanáticos en todo el mundo, ya habían perdido la esperanza de ver algún día su regreso, entre ellos sus fans mexicanos, que en su adolescencia lamentaron la separación de la banda en el 2009 y que actualmente rondan los 30 años.

Por el gran revuelo generado en redes sociales, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), decidió publicar a través de X, un original recordatorio para aquellos jóvenes adultos fanáticos de Oasis, revisen su Afore e iniciar su fondo de ahorro para el retiro.

Consar bromea con regreso de Oasis

“¡No te hagas! Ya estás en edad de tomar el control de tu futuro”, publicó la institución junto a una imagen con la frase: “Si te emociona el regreso de Oasis, ya es tiempo de pensar en tu retiro”, junto a un sticker de los hermanos Gallagher y un divertido mensaje diciendo: “justo en mi rodilla”.

Para nada maestro, nosotros vamos a rockear forever, forever, forever 🥲 pic.twitter.com/AYf4LafymH — Juancho (@elivan53) August 28, 2024

La publicación rápidamente se volvió viral y acumuló comentarios de todo tipo y los amantes del “britpop” salieron en defensa de una de sus bandas favoritas:

“Sacaré lo que tengo de mi retiro para ver a Oasis”, “Nada más que la verdad, me apunto”, “Yo estoy esperando la reunión de Led Zeppelin, alguien que me recomiende servicios funerarios por favor”, “Jajajaja mi rodilla”, “jajaja ya ve viendo tu jubilación di”, “Jajajaja lo hicieron muy bien”; fueron algunos de los comentarios destacados en la publicación.

