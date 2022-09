Conoce a Silvia Jim, la mexicana que ganó Miss Universo Indígena 2022

En días recientes se viralizó en redes sociales la noticia de que Silvia Jim, una modelo mexicana originaria de Costa Chica, Guerrero, se había coronado como Miss Universo Indígena 2022. Sin embargo, la joven guerrerense ostenta el título desde el 23 de abril de este año, cuando ganó el Certamen Intercultural Indígena de Abya Yala organizado por la Organización de la Belleza Indígena de Panamá.

En aquel mes, la joven de 24 años recibió elogios por su triunfo y por representar la cultura de nuestro país ante el resto del mundo, incluidas las lenguas originarias, gastronomía, costumbres y tradiciones. Los internautas también destacaron la claridad y concisión con que se expresa. Uno de los comentarios provino de Evelyn Salgado Pineda, gobernadora constitucional de Guerrero.

"Nuestra paisana, además de lucir su belleza, puso en alto a Guerrero al dar a conocer nuestra cultura y tradición", manifestó la mandataria a través de un tuit.

Por su parte, la modelo se mostró orgullosa y expresó su deseo de participar en más certámenes y convertirse en vocera de la diversidad cultural mexicana.

"La belleza integral de mi raíz milenaria es lo que me hace sentir única en la vida y en el mundo que me rodea. Cuando hablo de mi raíz, mi cultura, mi tradiciones, es cuando me siento bella", escribió en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 12 mil seguidores.



¿Quién es Silvia Jim?

Se trata de una mujer perteneciente a la comunidad Amuzga de Zacualpan, en el municipio de Ometepec, Guerrero. En sus redes sociales, afirma ser estudiante de medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como activista por los derechos de los indígenas ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Antes de viajar a Panamá y triunfar en el Certamen Intercultural Indígena de Abya Yala, Silvia Jim había participado en dos certámenes locales: Miss Indígena Amuzga de Guerrero y Oaxaca y Miss Indígena Universo México, cuyo objetivo es promover la cultura de los pueblos originarios de México.

