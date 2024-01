El acné no es el único desafío cutáneo, ¿Te has preguntado alguna vez por esos granitos blancos y pequeños que aparecen en tu rostro y parecen imposibles de eliminar? Este enigma dermatológico tiene un nombre: milia. Con la ayuda de expertas en el cuidado y la salud de la piel, vamos a desentrañar el origen y el tratamiento adecuado para este tipo de problema cutáneo, desconocido para la mayoría de la población.

Los milia pueden ser un problema molesto, pero es posible prevenir su aparición. Fuente: Freepik.

Los milia, según Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD, son puntos blancos diminutos, quistes de queratina que surgen cuando la piel crece sobre un poro, atrapando restos de piel y grasa. Aunque son pequeños e indoloros, pueden resultar antiestéticos y difíciles de tratar. Estas diminutas protuberancias, pueden presentarse en diversas áreas del rostro, como el contorno de los ojos, las mejillas y la nariz.

A diferencia del acné, los milia no suelen presentar inflamación ni infección. Bella Hurtado, directora técnica de Boutijour, destaca que "no notaremos una rojez ni una molestia más allá de lo que pueda provocar a nivel estético".

Además, Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8, subraya que al presionarlos no salen como un punto negro, ya que la bola blanca está aprisionada por una acumulación de piel queratinizada sin un punto de salida claro: "El hecho de que al presionar no salga nada de su interior, como sucede por ejemplo con un punto negro o una espinilla, es un signo inequívoco de que se trata de una milia. La bola blanca queda aprisionada por un cúmulo de piel queratinizada que no tiene un punto de salida como tal, y hace que sea superresistente. En estos casos, es mejor no forzar, puesto que no veremos resultados y podemos producir lesiones en la piel".

Los más propensos a la Milia

Los milia pueden afectar a cualquier persona, independientemente de la edad o el tipo de piel. Son más comunes en quienes padecen daño solar crónico y curiosamente, pueden aparecer desde bebés hasta adultos, a veces por causas genéticas.

Los milia, aunque inofensivos, desafían la estética. Con paciencia, tratamientos constantes y la guía de expertos, es posible mantener la piel impecable y saludable. Evitar la tentación de abordarlos en casa es crucial para prevenir complicaciones cutáneas.

