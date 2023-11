Conoce la cantidad ideal de pasos que debes realizar antes de una cirugía

Caminar es el ejercicio más saludable que se puede hacer. No importa la edad, ni tener un buen estado físico, siempre y cuando se adapte a las capacidades de cada individuo. Diversos estudios científicos presentados en el marco del Congreso Clínico del Colegio Americano de Cirujanos demostraron sus numerosos beneficios para la salud.

La investigación asegura que las personas que dieron más de 7500 pasos antes de practicarse una cirugía, tenían menos riesgos de complicaciones, independientemente de la complejidad de la operación o su estado de salud. Además de que redujeron a la mitad la probabilidad de complicaciones postoperatorias.

Esta problemática ocurre en aproximadamente el 30% de los pacientes y alrededor de la mitad se manifiestan tras el alta hospitalaria a los 90 días. Para llegar a la conclusión, se analizaron los datos de salud de 475 personas que participaron en el Programa de Investigación All of Us, patrocinado por los Institutos Nacionales de Salud.

La medida de análisis que utilizaron fue un reloj que contabilizaba sus pasos diarios, cumpliendo un rol fundamental, ya que fueron combinados con otros datos hallados en los registros médicos electrónicos, con el objetivo de descubrir cómo mejorar potencialmente los resultados quirúrgicos.

Los participantes en estudio de una edad promedio de 57 años y la mayoría mujeres, se sometieron a una amplia gama de operaciones, incluidas cirugía general, ortopédica y neurocirugía.

Los resultados

Alrededor del 12,6% de los participantes experimentó una complicación dentro de los 90 días posteriores a la cirugía.

Después de ajustar por factores que podían influir en los resultados, como índice de masa muscular, sexo, raza y complejidad de la operación, las probabilidades de experimentar una complicación eran un 51% menores si los datos del Fitbit de los pacientes mostraban que habían caminado más de 7.500 pasos por día antes de la cirugía.

