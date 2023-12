¿Cómo es el gusano árbol de Navidad y dónde se encuentra?

Su curiosa forma le ha dado el nombre de Gusano árbol de Navidad, pero lo cierto es que este habitante marino pertenece a la familia Serpulidae, y su nombre científico es Spirobranchus Giganteus.

Dada su forma le es fácil introducirse en corales vivos, dejando afuera dos coronas espirales coloridas de forma triangular transversal, que le han atribuido el nombre de “Gusano árbol de Navidad”.

Son capaces de excavar estructuras duras como conchas y corales que es donde regularmente habitan.

