La transformación digital ha impulsado a muchas empresas a adoptar nuevas tecnologías dentro de la industria 4.0, permitiendo no solo mayores niveles de eficiencia, sino también experiencias disruptivas y mejoradas. Sin embargo, este avance no está exento de riesgos, especialmente cuando hablamos de ciberseguridad. Las amenazas digitales, como el ransomware, no solo pueden afectar la continuidad de las operaciones, sino también dañar la reputación y la confianza en el negocio.

A medida que el entorno empresarial se digitaliza y se conecta a una red global de dispositivos, la necesidad de una ciberseguridad robusta es cada vez más apremiante. Actualmente, existen 75 mil millones de dispositivos conectados en todo el mundo, un crecimiento exponencial desde los 2 mil millones de hace apenas 18 años. Sin embargo, el verdadero desafío radica en proteger este inmenso flujo de datos, asegurando que la tecnología IoT aporte valor sin comprometer la seguridad.

Foto: Cortesía

¿Está tu empresa preparada?

Al evaluar la preparación de tu negocio frente a un posible ataque cibernético, algunas preguntas clave incluyen:

¿Cuentas con un plan de recuperación ante ataques sin depender de un rescate? ¿Tienes un sistema de monitoreo continuo de amenazas en la red? ¿Manejas un inventario actualizado de activos conectados? ¿Utilizas soluciones específicas de ciberseguridad para OT (tecnología operativa)? ¿Separas los entornos TI y OT en tu red para minimizar los riesgos?

Responder afirmativamente a estas preguntas es un paso crucial para fortalecer la seguridad de tu organización.

Estrategias de ciberseguridad para un entorno industrial seguro

Schneider Electric ofrece un conjunto integral de soluciones de ciberseguridad para entornos OT. Entre sus beneficios destacan:

Protección de la seguridad del personal y del entorno.

Mejora de la imagen corporativa y la confianza del cliente.

Aseguramiento de la continuidad operativa.

Mitigación de riesgos cibernéticos y protección de activos críticos.

Cumplimiento de estándares internacionales de ciberseguridad.

La implementación de estas estrategias no solo ayuda a proteger los datos y las operaciones, sino que también inspira confianza en un mercado cada vez más competitivo.

Para las organizaciones actuales, la pregunta no es si ocurrirá un ataque, sino cuándo, y qué tan preparadas están para enfrentarlo. Contar con una estrategia de ciberseguridad adaptada al entorno industrial es fundamental para garantizar la resiliencia en la era digital.