Chef Gordon Ramsay sufre terrible accidente en bicicleta: “tengo suerte de estar aquí”

A través de su cuenta de Instagram, con motivo del Día del Padre, el aclamado chef británico, Gordon Ramsay, sorprendió a sus seguidores al relatar el grave accidente que tuvo en Connecticut, Estados Unidos, cuando se encontraba a bordo de una bicicleta.

Entre las grandes pasiones de Ramsay, además de la cocina, se encuentra el ciclismo, disciplina que lo ha llevado a participar en triatlones, específicamente en la modalidad “Iron man”, la cual requiere una gran preparación física y mental.

Con gran nerviosismo, el chef de 57 años compartió un mensaje en el que relató que hace una semana sufrió un gran accidente al practicar ciclismo: “Tuve un accidente muy grave, realmente me sacudió. Y la verdad, tengo suerte de estar aquí”, mencionó la estrella de televisión.

Gordon Ramsay. Foto: Archivo - El Universal

Chef Gordon Ramsay sufre terrible accidente en bicicleta

Ramsay se ganó la admiración del público americano por su personalidad temperamental en la pantalla, sin embargo, en esta ocasión se mostró impactado por la fuerte situación que atravesó.

También aprovechó para agradecer las atenciones del personal médico del Hospital Lawrence Memorial, doctores, traumatólogos, enfermeras quienes cuidaron de él durante su recuperación.

El chef recalcó la importancia de usar siempre casco, pues aseguró que este accesorio le salvó la vida: “Tienes que llevar casco, no importa lo corto que sea el viaje, no importa el hecho de que estos cascos son costosos, pero son cruciales; incluso con los niños.Tengo suerte de estar aquí, me duele, ha sido un hematoma brutal y los estoy superando”, añadió mientras levantó su bata de cocina y enseñó a detalle el fuerte hematoma que tiene a un costado del abdomen.

"Tengo suerte de estar aquí", mencionó el chef británico. Foto: Instagram @gordongram

Cabe destacar que Gordon Ramsay es padre de dos niños, así que terminó su mensaje alertando a los padres de todas las edades a usar siempre casco cada que viajen en bicicleta.

